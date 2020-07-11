Osasuna 2-1 Celta Vigo
Osasuna, La Liga'nın 36. haftasında Celta Vigo'yu 2-1'lik skorla mağlup etti. Konuk ekipte Okay yokuşlu 90 dakika sahada kaldı.
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Osasuna ile Celta Vicgo kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Osasuna 2-1 kazandı.
Osasuna'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Gallego ve 90. dakikada Arnaiz kaydetti. Celta Vigo'nun tek golü ise 10. dakikada Santi Mina'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte birlikte Celta Vigo 36 puanda kaldı. Osasuna'nun puanı ise 48'e yükseldi.
Celta Vigo'da Okay Yokuşlu 90 dakika sahada kaldı.
İLK 11'LER
Osasuna: Sergio Herrera; Roncaglia, Hernandez, Garcia, Estupinan, Roberto Torres, Oier, Brasanac, Perez, Enric Gallego, Adrian Lopez.
Celta Vigo: Villar; Aidoo, Araujo, Saenz, Mallo, Beltran, Okay Yokuşlu, Olaza, Rafinha Alcantara, Iago Aspas, Santi Mina
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