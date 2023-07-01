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Orsic, Trabzonsporda ilk idmanına çıktı

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#Trabzonspor#Orsic#Njelica
Orsic, Trabzonsporda ilk idmanına çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 14:38

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü.

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Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Trabzonspor, çalışmalarına bugün yapılan tek idmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde saat 10.00da teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde çalışan bordo mavililer, ısınma ve pas çalışması yaptı. Sonuçlandırma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan oyunlarıyla tamamlandı. Bordo mavililerin son transferi Mislav Orsic de, yeni takımıyla birlikte bugün ilk idmanına çıktı.

Bordo mavili ekip hazırlıklarına yarın yapılacak çift idmanla devam edecek.

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#Trabzonspor#Orsic#Njelica

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