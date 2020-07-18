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GeriFutbol Örnek davranışıyla akıllarda kalmıştı! Altınordulu Enis Destan ilk kez A takımla sahaya çıktı...
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Haber Giriş: 18.07.2020 - 18:38,Son Güncelleme:

Örnek davranışıyla akıllarda kalmıştı! Altınordulu Enis Destan ilk kez A takımla sahaya çıktı...

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Örnek davranışıyla akıllarda kalmıştı! Altınordulu Enis Destan ilk kez A takımla sahaya çıktı...
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U17 Elit Ligi'nde oynanan "Adana Demirspor - Altınordu" maçında, İzmir ekibinin genç golcüsü Enis Destan örnek bir davranışta bulunarak, haksız kazanılan penaltıyı auta göndermiş ve tribünlerden büyük alkış almıştı. 2002 doğumlu Enis, Altınordu'nun Menemenspor maçıyla birlikte ilk kez A takım forması giydi.

Altınordu, Menemenspor'la 1-1 berabere kaldı ve 2019-20 sezonunu TFF 1. Lig'de 14. sırada tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile genç oyuncular yetiştirip futbol piyasasına sunan İzmir ekibinde 2002 doğumlu Enis Destan da ilk kez A takım forması giydi. 

Enis, geçen sezon U17 Elit Ligi'nde oynanan "Adana Demirspor - Altınordu" maçında, örnek bir davranışta bulunarak takımının haksız kazandığı penaltıyı auta göndermiş ve tribünlerden büyük alkış almıştı.

Menemenspor maçının son bölümünde uzatmalar dahil 5 dakika da olsa A takım forması giyen Enis Destan için Altınordu kulübü resmi Twitter hesabından "Bu kıvılcım, yarın ateşe dönecek..." benzetmesi yaptı.

Bu sezon U19 Elit Ligi'nde 19 maçta forma giyip 6 gol atma başarısı gösteren Enis, uzun boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

 

Örnek davranışıyla akıllarda kalmıştı Altınordulu Enis Destan ilk kez A takımla sahaya çıktı...

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