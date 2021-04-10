Orkun Kökçü için Avrupa'da transfer yarışı!

Spor Arena Dış Haber | Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord forması giyen Milli futbolcu Orkun Kökçü için Avrupa'nın dev takımları transfer yarışına girdi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Arsenal ve Tottenham, 20 yaşındaki futbolcuyu transfer edebilmek için mücadele ediyor.

Arsenal'in geçen sezon da Orkun Kökçü ile ilgilendiği, şimdi de Tottenham'ın Orkun'un menajerleriyle temasa geçtiği belirtildi.

Orkun Kökçü, geçtiğimiz günlerde Hollanda'da ayın en iyi 21 yaş altı oyuncusu ödülünü kazanmıştı. A Milli Takım'a da davet alan Orkun, bu sezon Feyenoord ile 24 maça çıkarken 3 gol ve 2 asist üretti.

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