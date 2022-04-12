Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Orkun Kökçü, Feyenoord'da performansıyla dikkat çekiyor

#Orkun Kökçü#Feyenoord#Bizim Çocuklar
Orkun Kökçü, Feyenoordda performansıyla dikkat çekiyor

Orkun Kökçü, sergilediği performans ile dikkat çekmeye devam ediyor. Milli oyuncu, Hollanda Ligi’nde bu hafta oynanan Heracles karşılaşmasında takımının ilk golünü attı.

Haberin Devamı

Hollanda 1. Lig ekiplerinden Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, ligde bu hafta oynanan Heracles karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı ve 76 dakika sahada kaldı.

Müsabakanın 76. dakikasında yerini Jorrit Hendrix’e bırakan milli oyuncu, sahada kaldığı süre boyunca sergilediği futbolla göz doldururken takımının ilk golünü kaydetti.

Feyenoord, ligde Ajax ve PSV Eindhoven’ın ardından 61 puanla 3. sırada yer alıyor.

Bu sezon ligde 7 gol, 8 asist ile oynuyor

U21 klasmanından itibaren Türkiye Milli Takımı'nın formasını giyen milli oyuncu, bu sezon Feyenoord forması ile ligde 28 maça çıktı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandıran Kökçü, 8 de asist yaparak takımı adına 15 gole direk katkı yapmış oldu.

Öte yandan Feyenoord ile bu sezon 8 kez de UEFA Avrupa Konferans Ligi maçına çıkan orta saha oyuncusu, geçtiğimiz hafta Slavia Prag ile 3-3 berabere kaldıkları maçta takımının 3. golünü atarak bu sezon Avrupa’da 2. golünü kaydetmiş oldu.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Orkun Kökçü#Feyenoord#Bizim Çocuklar

BAKMADAN GEÇME!

Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin
Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin
Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme