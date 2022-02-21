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Orhun Ene: NBA'deki oyuncularımızı alamıyoruz, Euroleague ile de sıkıntı var

#Basketbol#Orhun Ene#A Milli Takım
Orhun Ene: NBAdeki oyuncularımızı alamıyoruz, Euroleague ile de sıkıntı var

Türkiye Erkek Basketbol Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene, Yunanistan ile Dünya Kupası Elemeleri’nde karşılaşacakları iki müsabakada kendi doğrularını ve fark üretecek yetenekleri sahaya yansıtmaları gerektiğini söyledi.

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2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Yunanistan ile iki maça çıkacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda gerçekleştirilecek antrenmanlar öncesinde Başantrenör Orhun Ene basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün itibarıyla antrenmanlara başladıklarını söyleyen Ene, "Kısa bir süremiz var. Bu kısa süre içerisinde maça odaklanmamız gerekiyor. Genel anlamda biz kendi milli takımımızın basketbol kültürüne de sahip çıkarak, sahada da hem iyi hem kötü taraflarımızı bilerek oynadığımız iki maçı bir maç olarak değerlendiriyoruz. Burada oynadığımız sonuçları diğer gruba da taşıyacağımız için bir hazırlık süreci geçireceğiz. Diğer pencereye baktığımızda biraz daha Euroleague oyuncularının bizimle biraz daha beraber olacağı çıktı ve bu durum sevindirici. Başından beri kulüplerimizle bu süreçleri bize gösterdikleri destekle beraber yönetiyoruz. Dün oynanan kupa finalinden sonrada bu 3, 4 gün içerisinde oynayacağımız deplasmandaki Yunanistan maçına hazırlanacağız. Oynayacağımız ekip önemli bir ekip Avrupa’da. Onlarda bu karşılaşmalara önem veriyorlar. Onlarda getirebileceği en iyi oyuncularla çıkacak. Burada önemli olan iki takımda neler oynayacak, oynamayacak net olmadı. Euroleague maçlarının bu tarihlerde oynanmasının getirdiği durumdan dolayı son kadro belli olmasa da bu oynayacağımız rakibe odaklanmak ve kendi doğrularımızı, fark üretecek yetenekleri sahaya yansıtmamız gerek. Deplasmandaki maç bizim için önemli. İç sahadaki alacağımız seyirci desteğiyle beraber akıllı bir basketbol oynamak, istediklerimizi sahaya yansıtmak önemli olacak. Bu süreçler bir sistem ve düzen oluşturmak için yeterli süreçler değil ama iyi konsantre olup iyi odaklandığında oluyor. Geçen sene bu pencerelerde oynadığımız iyi bir oyuncu grubu var. Bunlarla birlikte sahada istediklerimizi ortaya koyunca bu şansı en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi.

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"Çok başlılığın kendi adına hareket etmesi durumu var"

NBA’de bulunan basketbolcuların takıma katılamaması ve Euroleague’deki oyuncu durumuna değinen Orhun Ene, "Euroleague ile de bir sıkıntı var. Orada oynayan oyuncularımızla alakalı belli sorumlulukları almıyorlar. Bazı oyuncuları alsak ritimsiz olduklarını görüyoruz. NBA’dekileri zaten alamıyoruz. Bu günümüzde yaşadığımız çok başlılığın herkesin kendi adına hareket etmesi durumu var. FIBA ve Euroleague’e baktığımızda herkesin ortak bir şey yapmama adına gösterdiği inat maalesef hem maçları seyredenleri hem de sürprizler olmasına ve basketbolun geriye gitmesine sebep oluyor. Bence federasyonlar bir araya gelerek ortak bir karar alması lazım. Buraya geldiğimden beri milli takımlar düzeyinde basketbolun seyirci topluluğu farklı oluyor. Bizlerin onlara karşı sorumluluğu var. Bu oyunculara da büyük zorluklar yaşatıyor. Bizim oyuncularımız buraya her zaman gelmek istediler ama onlarda bu trafikte sakatlanma riskini göze alarak geliyorlar. Bu iş çözülmüyor hala kesin net adımlar atılmıyor. Yazın güzel bir süreç var. Eğer uluslararası düzeyde de milli takımlar basketbolunun üst düzey oynanmasını istiyorsak takımları en iyi şekilde kurmayı çalışmayı başarmalıyız” ifadelerini kullandı.

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