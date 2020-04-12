Onyekuru'nun parası Babel'den

Babel’in dönüşü planları bozsa da yönetim yeniden kiralanması için menajerine talimat verecek. Yıllık 2.5 milyon Euro’luk ücretinden elde edilecek tasarruf ve kasaya girecek kira bedeli, Onyekuru’nun yeniden kiralanması için kullanılacak.

G.Saray’da, 2020-21 sezonuna yönelik kadro planlaması çalışmaları start aldı. Sarı kırmızılılarda devre arası Ajax’a kiralanan Ryan Babel, yerini 2 ayda Henry Onyekuru’ya kaptırdı! Babel, Hollanda ekibinin sözleşmesini feshetmesiyle birlikte takıma dönmeye hazırlansa da teknik heyetin aynı bölgede oynayan iki futbolcu arasında tercihi Onyekuru oldu. G.Saray, Babel’den elde edeceği tasarrufla takımda kalması istenen Onyekuru’nun maliyetini karşılamayı planlıyor.

2 yıl için 5 milyon Euro

Ajax’ta devam edip Euro 2020’de ortaya koyacağı performansla Babel’i satmayı hedefleyen yönetimin planları turnuvanın ertelenmesiyle suya düşse de menajeri Winny Haatrecht’ten futbolcusuna kulüp bulması istenecek. Ayrılık planladığı gibi gerçekleşirse G.Saray 2 yıl daha kontratı bulunan oyuncuya ödeyeceği 5 milyon Euro’dan kurtulacak. 2020-21’de Babel’den edilecek 2.5 milyon Euro’luk tasarruf ve kasaya girecek kiralama bedeli ile Onyekuru’nun kiralama bedeli ve garanti ücreti karşılanacak. Geçen yılki gibi Onyekuru’nun transferini son ana bırakmak istemeyen G.Saray, Monaco ile masaya oturacak. Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Brezilyalı Mariano, ülkesine dönmek istediğini açıkladı.