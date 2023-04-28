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Onut Bulut - Kayserispor davasında kazanan Beşiktaşlı futbolcu oldu!

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#Onur Bulut#Kayserispor#Beşiktaş
Onut Bulut - Kayserispor davasında kazanan Beşiktaşlı futbolcu oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 16:38

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferiyle ilgili Kayserispor'un açtığı davada Onur Bulut'u haklı buldu.

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Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Onur Bulut'u kadrosuna katmasının ardından Kayserispor TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurmuştu. Kurul, konuyla ilgili kararını verdi ve Onur Bulut'u haklı buldu.

Konuyla ilgil NTV'ye konuşan Onur Bulut'un menajeri Cengiz Erten; "Kayserispor başkanı Ali Çamlı, yöneticiler Murat Duman ve Nurettin Açıkalın bize resmen oyun oynadılar, kumpas kurdular. Onur Bulut'un transferinde usülsüz bir durum zaten yoktu. Dava süreci boyunca haklı çıkacağımıza inancımız tamdı. Kayserispor'un açtığı davayı biz kazandık. Adalet yerini buldu." dedi.

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Kayserispor'DAN AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcu Onur Bulutun Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞne transferi ile alakalı olarak TFF Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna açmış olduğumuz dava kurul tarafından reddedilmiştir. Maddi gerçeklikten uzak ve hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz bu karara karşı, süresi içerisinde TFF Tahkim Kuruluna müracaat edilecektir. TFF Yargılama süreci ardından verilen kararların adli denetim süreci de (İstinaf ve Yargıtay yolu) olacaktır. İlk derece mahiyetindeki bu hukuki süreç henüz tamamlanmamış olup, sürece ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

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#Onur Bulut#Kayserispor#Beşiktaş

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