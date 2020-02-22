Haber Giriş: 22.02.2020 - 18:36,
Onur Kıvrak'tan Beşiktaş-Trabzonspor maçı paylaşımı!
Süper Lig'de Trabzonspor Beşiktaş'a konuk olurken bordo-mavili takımın eski kalecisi Onur Kıvrak'tan destek geldi.
Süper Lig'de Trabzonspor, Beşiktaş ile karşılaşacak. kritik maç öncesi Bordo-mavili ekibin eski kalecisi Onur Kıvrak'tan destek geldi.
32 yaşındaki eski milli kaleci sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Onur, paylaşımında "8. şampiyonluk için." ifadelerini kullandı.
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