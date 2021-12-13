Önder Karaveli kimdir? İşte Önder Karaveli'nin biyografisi

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Sergen Yalçın'la yollarını ayırdıktan sonra yeni hoca için çalışmalarını gerçekleştiren Beşiktaş, U19 Takım Teknik Direktörü Önder Karaveli ile bir süre daha yola devam etme kararı aldı. İşte, Önder Karaveli'nin biyografisi...

Önder Karaveli, 26 Mart 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2012 yılında antrenörlük kariyerine adım atan Önder Karaveli, ilk deneyimini Beşiktaş altyapısında yardımcı antrenör sıfatı ile yaşamıştır. 3 yıllık Beşiktaş deneyiminin ardından kariyerine, teknik direktör sıfatı ile şu kulüplerde devam etmiştir;

Başakşehir Alt Yapı

Dardanelspor

Kestel Bld GSK

Başakşehir U21

Başakşehir U19

Qarabag FK

Beşiktaş YL

Beşiktaş U19