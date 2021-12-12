Önder Karaveli: 'Kendimi Beşiktaş’ın bir parçası olarak görüyorum'

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Süper Lig'de Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Önder Karaveli'nin sözleri;

Bu stadyumda, Beşiktaş taraftarı olarak çok galibiyetlere, şampiyonluklara şahit oldum ama bugün için en mutlu olduğum gün diyebilirim.

HİÇ VAZGEÇMEDİLER

Bugün sahadaki en güzel şey, oyuncularımızın vazgeçmemesiydi. 82. dakikadan sonra goller atarak bu sonucu değiştirdiler. Kazanma isteğinden hiç vazgeçmediler. Onları da geri çeviren, büyük Beşiktaş taraftarının itici gücüydü

BENİM İÇİN FARKI OLMAZ

Kendimi Beşiktaş’ın bir parçası olarak görüyorum. Bugün, bu sahada teknik sorumluydum ama önümüzdeki günlerde bir maçta tribünde olup o tezahüratlara eşlik edebilirim. Benim için farkı olmaz.”

HAYATIMIN SONUNA KADAR SAKLAYACAĞIM

Galip gelip, oğluma sarılmayı çok istiyordum. Oyuncular bunu sağladılar. Beşiktaş’ın galibiyet fotoğraflarını çok beğeniyordum. Oyuncularla konuştuğumda, onlardan bunu istemiştim. Oturacağım yere kadar onlar hazırladılar. Hayatımın sonuna kadar saklayacağım

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