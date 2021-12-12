Önder Karaveli: 'Kendimi Beşiktaş’ın bir parçası olarak görüyorum'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tabloyu paylaşan Bakan Kocadan Türkiyeye Omicron mesajıTabloyu paylaşan Bakan Koca'dan Türkiye'ye 'Omicron' mesajı#Koronavirüs
Beşiktaş-Kayserispor maçında Güven Yalçın damgası Protestolar sonrası tüm havayı değiştirdiBeşiktaş-Kayserispor maçında Güven Yalçın damgası! Protestolar sonrası tüm havayı değiştirdi#Beşiktaş
Omicronda ana semptom belli oldu... Her 10 kişiden 9unda görüldüOmicron'da ana semptom belli oldu... Her 10 kişiden 9'unda görüldü!#Omicron Varyantı
Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi Vodafone Parkta 6 golBeşiktaş galibiyet hasretine son verdi! Vodafone Park'ta 6 gol#Beşiktaş
Yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiriyor... Bakan Özer tarih verdiYüzbinlerce öğretmeni ilgilendiriyor... Bakan Özer tarih verdi#Mahmut Özer
Formula 1de tarihi son Şampiyon Verstappenden ilk sözler: Çılgınca, inanılmazFormula 1'de tarihi son! Şampiyon Verstappen'den ilk sözler: 'Çılgınca, inanılmaz'#Max Verstappen
Türkiye günlerce Berfini konuşmuştu Yüzüne asit atan erkek arkadaşıyla evlendiTürkiye günlerce Berfin'i konuşmuştu! Yüzüne asit atan erkek arkadaşıyla evlendi#Berfin Özek
İngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdıİngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdı!#İngiltere
Formula 1de şampiyon Max Verstappen Hamiltonın serisi sona erdiFormula 1'de şampiyon Max Verstappen! Hamilton'ın serisi sona erdi#F1
Şaka gibi olay Köpek kümese girip yumurtaları yedi, iki aile birbirine girdiŞaka gibi olay! Köpek kümese girip yumurtaları yedi, iki aile birbirine girdi#Köpek
Fransa nefesini tutmuştu... Macron bu sözlerle duyurduFransa nefesini tutmuştu... Macron bu sözlerle duyurdu#Fransa
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!#Emmett Till
Omikron ile Deltanın ilk 7 günüOmikron ile Delta'nın ilk 7 günü#Koronavirüs
Satışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçulukSatışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçuluk! #Market
Oğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözlerOğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözler#Zonguldak
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Önder Karaveli: 'Kendimi Beşiktaş’ın bir parçası olarak görüyorum'

#Beşiktaş#Kayserispor#Önder Karaveli
Önder Karaveli: Kendimi Beşiktaş’ın bir parçası olarak görüyorum

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Süper Lig'de Kayserispor'u 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Önder Karaveli'nin sözleri;

Bu stadyumda, Beşiktaş taraftarı olarak çok galibiyetlere, şampiyonluklara şahit oldum ama bugün için en mutlu olduğum gün diyebilirim.

HİÇ VAZGEÇMEDİLER

Bugün sahadaki en güzel şey, oyuncularımızın vazgeçmemesiydi. 82. dakikadan sonra goller atarak bu sonucu değiştirdiler. Kazanma isteğinden hiç vazgeçmediler. Onları da geri çeviren, büyük Beşiktaş taraftarının itici gücüydü

BENİM İÇİN FARKI OLMAZ

Kendimi Beşiktaş’ın bir parçası olarak görüyorum. Bugün, bu sahada teknik sorumluydum ama önümüzdeki günlerde bir maçta tribünde olup o tezahüratlara eşlik edebilirim. Benim için farkı olmaz.”

HAYATIMIN SONUNA KADAR SAKLAYACAĞIM

Galip gelip, oğluma sarılmayı çok istiyordum. Oyuncular bunu sağladılar. Beşiktaş’ın galibiyet fotoğraflarını çok beğeniyordum. Oyuncularla konuştuğumda, onlardan bunu istemiştim. Oturacağım yere kadar onlar hazırladılar. Hayatımın sonuna kadar saklayacağım

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Kayserispor#Önder Karaveli

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat