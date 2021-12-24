Önder Karaveli kendi hikayesini yazıyor!

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Futbol antrenörlüğüne 26 yaşında Beşiktaş altyapısında başlayan ve antrenörlük hayatının büyük bölümünü Beşiktaş’ta geçiren 47 yaşındaki teknik adam, A takımla çıktığı 3 maçta 7 puan alarak hem taraftarın, hem de yönetimin güvenini kazandı.

Kasımpaşa maçından sonra hemen yeni teknik direktör getirmek için çalışmalara başlayan yönetim, Daniel Farke ve Bruno Pinheiro’dan ret cevabı aldı. Yerli teknik direktör konusunda ise acele etmek istemeyen yöneticiler, Önder Karaveli’nin Kayserispor maçını kazanması ve baştan sona üstün oynadığı Fenerbahçe’ye karşı da beraberlik almasıyla, yerli teknik direktör konusunda acele etmeme ve bekleme kararı aldı.

Dün akşam Beşiktaş’ın başında 3. maçına çıkan ve bu maçı da kazanan Önder Karaveli için açıklama yapan başkan Ahmet Nur Çebi, ’Önder hocam böyle devam ettiği müddetçe, (ki bence edecektir) bizim onun arkasında durmamız lazım. Şansı bol olsun. Sezon sonu iyi gidiyorsa, başarılıysak, hocamız mutluysa, başardıysak 1, 2, 3, 5 sene devam etsin’ diyerek ilerisi için beklentisini dile getirdi.



Devrenin son karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Altay ve peşinden Süper Kupa’da Antalyaspor ile karşılaşacak. Siyah beyazlıların Konya ve Altay’ı yenmesi, Antalyaspor’dan da Süper Kupa’yı alması demek, Önder Karaveli’nin sezonu Beşiktaş’ın teknik direktörü olarak tamamlaması ve kendi hikayesini yazması demek olacak.



BEŞİKTAŞ MAÇLARI DÖNDÜRMEYE BAŞLADI



Siyah-beyazlılar için bu sezonun en büyük sıkıntısı, mağlup duruma düştüğü maçları çevirememek olmuştu. Yenildiği maçların bir bölümünde de galibiyetten mağlubiyete dönen siyah beyazlıların kaderi, son üç haftada değişti.



6. haftadan itibaren ligde düşüşe geçen siyah beyazlılar, Sergen Yalçın’ın istifa ettiği Kasımpaşa karşılaşmasına kadar geçen sürede Şampiyonlar Ligi’nde mağlup duruma düştüğü 5 maçı kaybederken, öne geçtiği tek karşılaşma olan Ajax maçından da 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Aynı süreçte ligde sadece Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor’u yenen siyah beyazlılar, Önder Karaveli yönetiminde çıktığı 3 maçta da, yine geriye düşmesine rağmen mücadeleci oyunun etkisiyle 2 galibiyet, 1 beraberlik almayı başardı.



Kayserispor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında maç içinde 2’şer kez geriye düşen Önder Karaveli’nin öğrencileri, 2-1 mağlubiyetten döndüğü Kayserispor’u 4-2 yenerken, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldı. Dün akşam da Göztepe karşısında yine 1-0 mağlup duruma düşen siyah beyazlılar, Larin ve Ghezzal’ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi. Beşiktaş bu 3 maçta aldığı 7 puanla 28 puana yükseldi ve sıralamada da 2 basamak ilerleyerek 7.’liğe kadar çıktı.