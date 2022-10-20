Önce 4 büyükler isyan eder, sonra yeni bir MHK gelir

Haberin Devamı

1- Galatasaray, Riva’yı ziyaret etti.. VAR sisteminden yakındı. Murat Ilgaz’ın bir kulübe kongre üyeliği olduğu 1 söylentisi medyayı kapladı ve VAR sorumlusu olarak istifası istendi. Bu konuyla ilgili görüşleriniz nelerdir?

FIRAT AYDINUS: ZAN ALTINDA BIRAKMAK O İNSANLARI ÇOK ZOR DURUMLARA SOKUYOR

Sezon başından beri yaşananlar bir araya getirilerek G.Saray, VAR ile ilgili sorunlarını dile getirdi. Hangi pozisyonlar üzerinden serzenişte bulunduklarını, haklı mı haksız mı olduklarını bilemem. Ama son maçta penaltı bekledikleri pozisyonda, VAR konusu iyice sıkıntılı bir hal aldığını gösterdi. Aynı zamanda VAR sorumlusu Murat Ilgaz’ın istifası istendi. İstenirken de bir kulübün kongre üyeliğinin var olduğu dile getirildi. Bu işin gerçekleğinin ispatı çok kolay. Sonuçta böyle bir durum söz konusu ise belgesi mevcuttur. Ortaya çıkarılır ve TFF gereğini yapar. Değilse kişileri zan altında bırakmak o insanları çok zor durumlara sokuyor.

Haberin Devamı

MURAT FEVZİ TANIRLI: MHK GİBİ HASSAS KURUMLARLA İLGİLİ TFF ERKEN REFLEKS GÖSTERMELİ

Kaosla beslenmeyi seven, futbolun yönetim kademesinde yaptırımı zayıf olan ve kurumsallıkla değil sosyal medya etkisiyle yönetilen ülkelerde insanlara ithamlarda bulunmak en kolayı. Merkez Hakem Kurulu gibi son derece etik olması gereken hassas kurumlarla ilgili iddialarda Türkiye Futbol Federasyonu’nin erken refleks göstermesi gerekir. Hem otoriteye saldırılmasını engellemek, hem de önemli bir kurulundaki mensubu için konuyu büyümeden açığa kavuşturmak şarttır. Futbolun ‘rakiplere nefret beslemek’ olduğu, herkesin birbirinin açığını aradığı bir ülkede bunca sene hakemlik yapmış olan, hemen her MHK’da yer alan Murat Ilgaz’ın kongre üyeliği bugün mu ortaya çıkarılmış. Gerçek olsaydı bile bence takdir edilmeli.

2- Merkez Hakem Kurulu üzerinden klasik saldırılar sezon başından bu yana hemen her takımla başladı. MHK’ların ortalama ömrü 6 aya kadar geriledi. Yine değişim zamanı mı?

FIRAT AYDINUS: BU KADAR SIK MHK DEĞİŞİMİ MAALESEF FUTBOL İKLİMİYLE ORANTILI BİR TRAJEDİ

Ne değişimi? Son 30 yılda gelen ve giden yüzler hep aynı. Bu mu değişim! Tekelleşmiş bir sistem gibi adeta. MHK’ların bu kadar sık değişimi maalesef ülkemizin futbol iklimiyle orantılı bir trajedi. Yunanca kökenli bir sözcüktür trajedi (tragoidia). Tragos’tan (keçi) gelmektedir. Başkalarının suçlarını yüklenen kişiye söylenen günah keçisi kavramı, antik Yunan’da afet, hastalık gibi belalardan kurtulmak için yapılan ayinlerde kurban edilen insanlar için söylenen bir terimdir. Futbolun gelişiminn engeli olarak görülen MHK ve hakemler ilk sırada günah keçisi ve kurban ilan edilmiyor mu bu ülkede?

Haberin Devamı

MURAT FEVZİ TANIRLI: NE ZAMAN KOLTUK GİDİYOR GİBİ GÖRÜLÜRSE HEMEN MHK DEĞİŞTİRİLİR

Futbol yönetimimizin kanıksanan yaşam eğrisi: A) 4 büyüklerin yalandan fair play söylemleri ile sezon başlar. B) İlk büyük kulübün isyanı hafif şiddette etki yaratır. Çok sürmeden 2. gelir. C) Ne zaman 3. büyükten isyan geldi, TFF hemen MHK’ya homurdanır. Ya büyüklerin uygun gördüğü MHK yöneticisi istifa ettirilir ya 2-3 hakem kızağa çekilir. D) Hatalar sürer gider ve isyana 4. büyük de eklenir. İşte o zaman baktı ki TFF yönetimi koltuk gidiyor, hemen MHK değiştirilir. 3 ay nefeslenilir. Yeni sezon öncesi kurullarda oynama yapılır. Sonra mı? İlk maddeye dönülerek film tekrar başlar.

Haberin Devamı

3- Türkiye Futbol Federasyonu başkanının tüm kulüplere Riva’da bulunan VAR odasını açmasını ve son dönemde yoğun eleştirilerin hedefindeki sistemin nasıl çalıştığını göstermesini nasıl yorumluyorsunuz?

FIRAT AYDINUS: ŞEFFAFLIK İLKESİNİ BENİMSEYEREK YOLA ÇIKAN TFF'NİN YAKLAŞIMI OLUMLU

Şeffaflık ilkesini benimseyerek yola çıkan Türkiye Futbol Federasyonu’nun şu ana kadar gösterdiği yaklaşımı olumlu buluyorum. Futbol ailesinin paydaşları ile yapılan toplantı ve istişarelerin sorunlara çözüm bulmada önemi büyük. Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) odasının sadece kulüp başkanlarına değil takımların teknik heyetlerine, futbolcuları temsilen kaptanlara hatta medya mensuplarına açılması fayda getirir umudundayım. Çünkü sistemi görerek, teknik olarak nasıl çalıştığına, VAR hakemlerinin bulunduğu ortama şahit olmak empati kurabilme adını pozitif olacaktır.

Haberin Devamı

MURAT FEVZİ TANIRLI: SAYIN TFF, FUTBOLUMUZU DÜZELTELİM FANTEZİ PEŞİNDE KOŞMADAN

Medeni ülkelerle en büyük farkımız işte bu! Avrupa’nın 5 büyük liginde futbolu yönetenler kuralları koyar, sistemini belirler, uymayanı cezalandırır. Bu kadar basit. Bizde ise tam tersi. Kulüpler, taraftar, oyuncular, medyanın bir kısmı ‘’biz hakemlere, MHK’ya, TFF’ye güvenmiyoruz’’ diyor. Yani insana güvenmiyoruz diyor. TFF ise teknoloji tesisi VAR odasını açıyor! Zaten saldıranlar VAR odasında ofsayt çizilirken alınan izdüşüme ve teknolojiye de inanmıyor ki. Bilime inanmayan bir topluluğa müze ziyareti edasında VAR odası açılarak, kulüplere ‘işte bak, VAR böyle çalışıyor’ diyerek sorunlar çözülmez. Sayın TFF, futbolumuzu düzeltelim fantezi peşinde koşmadan.

Haberin Devamı

4- Cüneyt Çakır’ın bırakması, Zorbay Küçük’ün beklentileri karşılayamaması, FIFA adayı hakem listesinde nasıl bir değişim getirir? Bu konudaki öngörüleriniz nelerdir?

FIRAT AYDINUS: HAKEMLİĞİ İYİ İNGİLİZCESİ DÜŞÜKLER Mİ SEÇİLECEK, YOKSA TERSİ Mİ OLACAK?

Aday liste şu sıralar FIFA’ya gönderildi veya gönderilecektir. TFF ve MHK liste oluşturmada yaş ,yetenek, yabancı dil gibi kriterleri baz alacaktır muhakkak. Tüm hakemleri (FIFA hakemleri hariç) tam kapsamlı bir İngilizce sınavına tabi tuttu. Ancak asıl sıkıntı şu; aldığım bilgiye göre bu sınavda, düşündükleri FIFA adayı hakemlerin oldukça düşük seviyede kalmış olması. Bu nedenle TFF ve MHK’yı zor bir tercih bekliyor. Hakemliği iyi, İngilizcesi yetersiz olan mı yoksa hakemliği yeterli seviyede olmayan İngilizce sınavında çok başarılı olan hakemleri mi öncelikleri olacak?

MURAT FEVZİ TANIRLI: KRİTERİ SAĞLAYAN HAKEM YOKSA UEFA'YA 'KONTENJANIMIZI DEVREDİYORUZ' DİYELİM

Yeni jenerasyonun kıymet bilme yaklaşımı; Süper Lig klasmanına yükselmenin kolaylaşması gibi faktörler de önemli ama sıkıntı vizyonsuzluk. Türkiye’nin seçkin 7 FIFA hakeminden biri olup, dünya çapında maç yönetmeyi hayal edemeyecek kadar vizyonsuz ve tembel olmak büyük başarı! Günümüzde hakemlik yapıp dil bilmemek akıl alır gibi değil. FIFA hakemliği mesleğin nirvanasıdır ve hem hakemliği hem diliyle her şart sağlanmalıdır. Kriteri sağlayan yoksa UEFA’ya diyelim: ‘Ülkemizde bu onuru hak eden hakem bulunmamaktadır. Kontenjanımızı başka ülkelere devredebiliriz.’