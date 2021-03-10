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GeriFutbol Onay çıktı, Maracana Stadı'na Pele'nin adı verilecek
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.03.2021 - 15:56 | Son Güncelleme:

Onay çıktı, Maracana Stadı'na Pele'nin adı verilecek

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Onay çıktı, Maracana Stadı'na Pele'nin adı verilecek

Brezilya'daki dünyaca ünlü Maracana Stadı'na 80 yaşındaki futbol efsanesi Pele'nin adının verilmesi kararlaştırıldı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Rio de Janeiro Eyaleti Yasama Meclisi, stadın isminin "Edson Arantes do Nascimento - Kral Pele" olarak değiştirilmesine onay verdi.

Kararın, eyalet valisinin de onaylamasıyla birlikte resmileşeceği belirtildi. 

Tam adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele, kariyerinin 1000. golünü Maracana Stadı'nda atmıştı.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen, "Futbolun Kralı" ve "Kral Pele" gibi lakaplar takılan Brezilyalı eski oyuncu, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

 

Onay çıktı, Maracana Stadına Pelenin adı verilecek

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