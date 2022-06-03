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Ömer Toprak'la yollar ayrıldı! Süper Lig'e gelir mi?

#Ömer Toprak#Transfer#Transfer Haberleri
Ömer Toprakla yollar ayrıldı Süper Lige gelir mi

2019 yılında Dortmund'dan Bremen'e transfer olan Ömer Toprak'ın buradaki macerası son buldu.

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Werder Bremen, takım kaptanlarından Ömer Toprak'ın performans bazlı yeni sözleşme teklifini reddettiğini ve serbest bırakıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Ömer Toprak ile son birkaç gündür temas halindeyiz ve bu kararı hiç de kolay vermediğini biliyoruz. Onunla çalışmaya devam etmek isterdik. Özellikle son 3 yılda hem saha içinde hem saha dışında takım için önemli bir rol oynadı. Geçen yıl kaptan olarak takımın lideriydi. Kendisine bir teklifte bulunduk ancak reddetti. Kararına saygı duyuyor, onun için en iyisini diliyoruz. Yaptıkları için teşekkür ediyoruz" denildi.

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32 yaşındaki Ömer Toprak, 2019 yılında Dortmund'dan Bremen'e transfer olmuştu. Milli futbolcu Bremen formasıyla 36 Bundesliga ve 21 Bundesliga 2 maçına çıktı.

Ömer Toprak'ın ayrılık kararı sonrası gözler Türk kulüplerine çevrildi. Yabancı kuralı nedeniyle bu hakkı savunmada kullanmak istemeyen kulüpler için Ömer Toprak tercihi cazip olabilir.

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