Ömer Faruk Yurtseven'den kariyer rekoru! Shaq'tan övgü dolu sözler

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NBA'de heyecan, gece oynanan 10 maçla devam etti.

Milli basketbolcularımız Ömer Faruk Yurtseven ve Furkan Korkmaz'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Miami Heat'i 109-98 yendi. Maçta 24 dakika süre alan Ömer Faruk Yurtseven, 22 sayı, 11 ribauntla oynadı ve double-double yaptı. Ömer Faruk, kariyer sayı rekorunu kırdı. 25 dakika süre alan Furkan Korkmaz ise 6 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Maçın en skorer oyuncusu 32 sayıyla Joel Embiid oldu. Embiid 12 de ribaunt alarak double-double yaptı.

Shaquille O'Neal'dan Ömer Faruk'a övgü dolu sözler

Bir dönem Miami Heat forması da giyen NBA'in efsane uzunlarından Shaquille O'Neal, Miami Heat'in 76ers karşısında maçı önde götürdüğü anlarda canlı yayında verdiği röportajda Ömer Faruk Yurtseven'den övgüyle bahsetti.

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"77 numaralı çocuğu(Ömer Faruk) beğendim. Çok yürekli oynuyor, şu anda Embiid'i öldürüyor. Hiç böyle bir performans sergilediğini görmemiştim, bu performansını çok beğendim."

76ers koşu Doc Rivers ise; "Miami'nin bu gibi çocukları durmadan nereden bulduğunu bilmiyorum ama bu durum canımı sıkıyor" ifadelerini kullandı.

🏀Shaquille O'Neal'dan Ömer Faruk Yurtseven'e övgü dolu sözler



"77 numaralı çocuğu(Ömer Faruk) beğendim. Çok yürekten oynuyor ve şu anda Embiid'i öldürüyor. Hiç böyle bir performans sergilediğini görmemiştim, bu performansını çok beğendim."pic.twitter.com/0VE4xOARvj — Spor Arena (@sporarena) January 16, 2022

Cedi Osman'lı Cavaliers Thunder'ı yendi

Bir diğer milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder'ı 107-102 mağlup etti. 13 dakika süre alan Cedi, maçı 2 sayıyla tamamladı.

NBA'de gecenin sonuçları:

Milwaukee Bucks 96-103 Toronto Raptors

Washington Wizards 110-115 Portland Trail Blazers

Brooklyn Nets 120-105 New Orleans Pelicans

Atlanta Hawks 108-117 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 102-107 Cleveland Cavaliers

Miami Heat 98-109 Philadelphia 76ers

Boston Celtics 114-112 Chicago Bulls

San Antonio Spurs 101-94 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 133-96 Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks 108-92 Orlando Magic