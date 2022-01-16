Ömer Faruk Yurtseven'den kariyer rekoru! Shaq'tan övgü dolu sözler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İki kira ödüyor gibiyim Aidat zamları yüzde 70’i aştı… Vatandaşlar ne yapabilir'İki kira ödüyor gibiyim!' Aidat zamları yüzde 70’i aştı… Vatandaşlar ne yapabilir?#Aidat Zammı
Demirören Şirketler Grubundan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davasıDemirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davası#Ali Mahir Başarır
Güzellik kraliçeliğinden mafya patronluğuna... İtalyanın Godmotherı 86 yaşında hayatını kaybettiGüzellik kraliçeliğinden mafya patronluğuna... İtalya'nın 'Godmother'ı 86 yaşında hayatını kaybetti#Organize Suç
Ve belgeler sızdı... Korona resmen ona yaramışVe belgeler sızdı... Korona resmen ona yaramış!#ABD
İğrençsin patron Tantunici kendisini böyle savunduİğrençsin patron! Tantunici kendisini böyle savundu#Tantuni
TikTokta tehlikeli moda... Grip ilaçlı ölüm yemeğiTikTok'ta tehlikeli moda... Grip ilaçlı ölüm yemeği #Tiktok
Kiracılarına dehşeti yaşatmıştı Kan donduran sözler...Kiracılarına dehşeti yaşatmıştı! Kan donduran sözler...#İstanbul
Demirören Holdingden Azerlotereyaya yatırımDemirören Holding'den Azerlotereya'ya yatırım#Demirören Holding
İşte kritik seviyeler... Uzman isim değerlendirdi: Altında yön neresiİşte kritik seviyeler... Uzman isim değerlendirdi: Altında yön neresi?#Altın Fiyatları
Konutta üretim yılıKonutta üretim yılı#Konut
Bütün ülkeler diken üstünde Gökten kül yağdı'Bütün ülkeler diken üstünde' Gökten kül yağdı #Tonga
Ağlatan kavuşma... 5 ay sonra ilk kez gördüAğlatan kavuşma... 5 ay sonra ilk kez gördü#Bursa
Transparan Gülşen Kıyafeti olay oldu...Transparan Gülşen! Kıyafeti olay oldu...#Gülşen
Sandığınızdan çok daha yaygın Tuvalete gitmemek için tüm gün su içmiyordumSandığınızdan çok daha yaygın! 'Tuvalete gitmemek için tüm gün su içmiyordum'#Sağlık
Tarkan’ın göz bebeği... Kesenin ağzını açtıTarkan’ın göz bebeği... Kesenin ağzını açtı!#Tarkan
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Ömer Faruk Yurtseven'den kariyer rekoru! Shaq'tan övgü dolu sözler

#NBA#Ömer Faruk Yurtseven#Cedi Osman
Ömer Faruk Yurtsevenden kariyer rekoru Shaqtan övgü dolu sözler

NBA'e gece oynanan 10 maçla devam edildi. Miami Heat'in Philadelphia 76ers'e 109-98 yenildiği maçta 22 sayı atan Ömer Faruk Yurtseven kariyer rekoru kırdı.

Haberin Devamı

NBA'de heyecan, gece oynanan 10 maçla devam etti.

Milli basketbolcularımız Ömer Faruk Yurtseven ve Furkan Korkmaz'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Miami Heat'i 109-98 yendi. Maçta 24 dakika süre alan Ömer Faruk Yurtseven, 22 sayı, 11 ribauntla oynadı ve double-double yaptı. Ömer Faruk, kariyer sayı rekorunu kırdı. 25 dakika süre alan Furkan Korkmaz ise 6 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Maçın en skorer oyuncusu 32 sayıyla Joel Embiid oldu. Embiid 12 de ribaunt alarak double-double yaptı.

Shaquille O'Neal'dan Ömer Faruk'a övgü dolu sözler

Bir dönem Miami Heat forması da giyen NBA'in efsane uzunlarından Shaquille O'Neal, Miami Heat'in 76ers karşısında maçı önde götürdüğü anlarda canlı yayında verdiği röportajda Ömer Faruk Yurtseven'den övgüyle bahsetti.

Haberin Devamı

"77 numaralı çocuğu(Ömer Faruk) beğendim. Çok yürekli oynuyor, şu anda Embiid'i öldürüyor. Hiç böyle bir performans sergilediğini görmemiştim, bu performansını çok beğendim."

76ers koşu Doc Rivers ise; "Miami'nin bu gibi çocukları durmadan nereden bulduğunu bilmiyorum ama bu durum canımı sıkıyor" ifadelerini kullandı.

Cedi Osman'lı Cavaliers Thunder'ı yendi

Bir diğer milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder'ı 107-102 mağlup etti. 13 dakika süre alan Cedi, maçı 2 sayıyla tamamladı.

NBA'de gecenin sonuçları:

Milwaukee Bucks 96-103 Toronto Raptors
Washington Wizards 110-115 Portland Trail Blazers
Brooklyn Nets 120-105 New Orleans Pelicans
Atlanta Hawks 108-117 New York Knicks
Oklahoma City Thunder 102-107 Cleveland Cavaliers
Miami Heat 98-109 Philadelphia 76ers
Boston Celtics 114-112 Chicago Bulls
San Antonio Spurs 101-94 Los Angeles Clippers
Denver Nuggets 133-96 Los Angeles Lakers
Dallas Mavericks 108-92 Orlando Magic

Haberle ilgili daha fazlası:
#NBA#Ömer Faruk Yurtseven#Cedi Osman

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil