Ömer Faruk Yurtseven, NBA rekorunu iki ribauntla kaçırdı!

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NBA'de heyecan, gece oynanan 9 maçla devam etti. Milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven, Miami Heat'in Atlanta Hawks'ı 115-91 yendiği karşılaşmayı 13 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle tamamladı.

Bundan önceki 11 maçı 12 ve üstü ribauntla tamamlayan Ömer Faruk, Blake Griffin'in çaylak sezonundaki rekoruna ortak olmuştu. 23 yaşındaki oyuncu, Atlanta Hawks karşısında 2 ribaunt daha alsaydı rekorun tek başına sahibi olacaktı.

SHAQ'TAN SONRA İLKİ BAŞARMIŞTI

Milli basketbolcumuz, önceki 4 maçta 15+ ribaunt alarak 1993'te Shaquille O'Neal'ın ardından peş peşe 4 maçta 15+ ribaunt alan ilk çaylak olarak tarihe geçmişti.

TYLER HERRO'NUN İLK TRIPLE-DOUBLE'INA ENGEL OLDU

Ömer Faruk Yurtseven, maçın bitimine 2 dakika kala boş pozisyonda takım arkadaşı Tyler Herro ile yükseldiği topta ribaundu aldı ve böylece maçı 21 sayı, 11 asist ve 9 ribauntla tamamlayan Herro'nun ilk triple-double'ını yapmasını engelledi.

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Heat bench'i Ömer Faruk'un Herro'nun üzerinden ribaundu alması sonrası kısa süreli bir üzüntü yaşadı. Daha sonra olay tatlıya bağlandı.

FURKAN KORKMAZ'DAN 14 SAYI

Bir diğer milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers'in Charlotte Hornets'e 109-98 mağlup olduğu maçı 17 sayı ile tamamladı.

CEDİ OSMAN'DAN 8 SAYI, CAVALIERS GALİP

Cleveland Cavaliers'ın Utah Jazz'ı 111-91 yendiği maçta ise Cedi Osman 8 sayı ile mücadele etti.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Philadelphia 76ers 98-109 Charlotte Hornets

Indiana Pacers 100-119 Boston Celtics

Washington Wizards 112-106 Orlando Magic

Atlanta Hawks 91-115 Miami Heat

New York Knicks 108-85 Dallas Mavericks

San Antonio Spurs 124-128 Houston Rockets

Utah Jazz 91-111 Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings 124-116 Los Angeles Lakers

Chicago Bulls 112-138 Brooklyn Nets