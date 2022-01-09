Ömer Faruk Yurtseven, Blake Griffin'in rekoruna ortak oldu!

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NBA'de heyecan, gece oynanan 6 maçla devam etti.

Milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği maçta Miami Heat, Phoenix Suns'ı 123-100 mağlup ederek 25. galibiyetini aldı. Suns ile 9. kez kaybetti.

34 dakika süre alan Ömer Faruk maçı 7 sayı, 16 ribaunt ve 8 asistle tamamladı.

BLAKE GRIFFIN'İN REKORUNA ORTAK OLDU

Yaptığı 8 asistle kariyer rekorunu kıran Ömer Faruk Yurtseven, 11 maç art arda 12 ve üstünde ribaunt alarak çaylak yılında böyle bir seri yakalayan tarihteki ikinci oyuncu oldu ve Blake Griffin ile unvanı paylaşmaya başladı.

Öte yandan milli basketbolcumuz, 1993'te Shaqhuille O'Neal'ın ardından peş peşe 4 maçta 15+ ribaunt alan ilk çaylak oldu.

Ömer Faruk Yurtseven'in ribaunt serisi şu şekilde

Phoenix: 16 ribaunt

Portland: 17 ribaunt

Golden State: 17 ribaunt

Sacramento: 16 ribaunt

Houston: 13 ribaunt

Washington: 14 ribaunt

Orlando: 15 ribaunt

Detroit: 12 ribaunt

Indiana: 13 ribaunt

Detroit: 12 ribaunt

Orlando: 12 ribaunt

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NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Los Angeles Clippers 108-123 Memphis Grizzlies

Charlotte Hornets 114-106 Milwaukee Bucks

Detroit Pistons 97-92 Orlando Magic

Indiana Pacers 125-113 Utah Jazz

Boston Celtics 99-75 New York Knicks

Phoenix Suns 100-123 Miemi Heat