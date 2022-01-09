Ömer Faruk Yurtseven, Blake Griffin'in rekoruna ortak oldu!

NBA'de heyecan, gece oynanan 6 maçla devam etti.
Milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği maçta Miami Heat, Phoenix Suns'ı 123-100 mağlup ederek 25. galibiyetini aldı. Suns ile 9. kez kaybetti.
34 dakika süre alan Ömer Faruk maçı 7 sayı, 16 ribaunt ve 8 asistle tamamladı.
BLAKE GRIFFIN'İN REKORUNA ORTAK OLDU
Yaptığı 8 asistle kariyer rekorunu kıran Ömer Faruk Yurtseven, 11 maç art arda 12 ve üstünde ribaunt alarak çaylak yılında böyle bir seri yakalayan tarihteki ikinci oyuncu oldu ve Blake Griffin ile unvanı paylaşmaya başladı.
Öte yandan milli basketbolcumuz, 1993'te Shaqhuille O'Neal'ın ardından peş peşe 4 maçta 15+ ribaunt alan ilk çaylak oldu.
Ömer Faruk Yurtseven'in ribaunt serisi şu şekilde
Phoenix: 16 ribaunt
Portland: 17 ribaunt
Golden State: 17 ribaunt
Sacramento: 16 ribaunt
Houston: 13 ribaunt
Washington: 14 ribaunt
Orlando: 15 ribaunt
Detroit: 12 ribaunt
Indiana: 13 ribaunt
Detroit: 12 ribaunt
Orlando: 12 ribaunt
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Los Angeles Clippers 108-123 Memphis Grizzlies
Charlotte Hornets 114-106 Milwaukee Bucks
Detroit Pistons 97-92 Orlando Magic
Indiana Pacers 125-113 Utah Jazz
Boston Celtics 99-75 New York Knicks
Phoenix Suns 100-123 Miemi Heat