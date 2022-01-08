Ömer Erdoğan: "Galatasaray maçıyla birlikte ayağa kalkacağız"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasaray-Giresunspor maçında ıslıklı protesto Taraftar, Fatih Terim ve yönetime tepki gösterdi: Yönetim istifaGalatasaray-Giresunspor maçında ıslıklı protesto! Taraftar, Fatih Terim ve yönetime tepki gösterdi: 'Yönetim istifa'#Galatasaray
Bakan Akardan dikkat çeken açıklamalar: Yanlış hesap yapmayın, oturun oturduğunuz yerdeBakan Akar'dan dikkat çeken açıklamalar: Yanlış hesap yapmayın, oturun oturduğunuz yerde#Milli Savunma Bakanı
Emre Belözoğlu, Alanyaspor-Başakşehir maçında çılgına döndü Hem gol iptal edildi, hem kırmızı kart...Emre Belözoğlu, Alanyaspor-Başakşehir maçında çılgına döndü! Hem gol iptal edildi, hem kırmızı kart...#Başakşehir
MSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı Etkisiz hale getirildilerMSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Etkisiz hale getirildiler#Şehit
Bakan Kocadan Omikron uyarısı: Bulaşma kabiliyeti yüksek, kendinizi koruyunBakan Koca'dan 'Omikron' uyarısı: Bulaşma kabiliyeti yüksek, kendinizi koruyun!#Koronavirüs
Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepki: Diyanetimize saldıranların haddini bildiririzErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Diyanetimize saldıranların haddini bildiririz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasarayda büyük yıkım Evinde tek golle kaybetti...Galatasaray'da büyük yıkım! Evinde tek golle kaybetti...#Galatasaray
Kritik toplantı sona erdi Bakan Nebatiden kadın istihdamı vurgusuKritik toplantı sona erdi! Bakan Nebati'den 'kadın istihdamı' vurgusu#Nureddin Nebati
TTBye TURKOVAC tepkisi: Sahtekârsınız, yalancısınızTTB'ye 'TURKOVAC' tepkisi: Sahtekârsınız, yalancısınız!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Volkan Demirelden olay sözler Penaltıysa hakemliği bıraksın, değilse hocalığı bırakırımVolkan Demirel'den olay sözler! 'Penaltıysa hakemliği bıraksın, değilse hocalığı bırakırım'#Volkan Demirel
Bakan Bilgin müjdeleri CNN TÜRK canlı yayınında verdiBakan Bilgin müjdeleri CNN TÜRK canlı yayınında verdi!#Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Avrupanın göbeğinde tepki çeken karar Askerler çorap ve iç çamaşırlarını veriyor...Avrupa'nın göbeğinde tepki çeken karar! Askerler çorap ve iç çamaşırlarını veriyor...#Norveç
Erol Buluttan inanılmaz seri Volkan Demirele ilki yaşattıErol Bulut'tan inanılmaz seri! Volkan Demirel'e ilki yaşattı#Gaziantep Fk
Bu nasıl tavsiye Yeliz Yeşilmen “Kadınlar biraz çenelerini tutsunBu nasıl tavsiye! Yeliz Yeşilmen “Kadınlar biraz çenelerini tutsun"#Yeliz Yeşilmen
Akılalmaz tuzak 15 yıllık galericiyim başıma bu geldi İkisi de mağdur...Akılalmaz tuzak! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi' İkisi de mağdur...#Otomobil
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Ömer Erdoğan: "Galatasaray maçıyla birlikte ayağa kalkacağız"

#Ömer Erdoğan#Hatayaspor#Galatasaray
Ömer Erdoğan: Galatasaray maçıyla birlikte ayağa kalkacağız

Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanda Kasımpaşa 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Haberin Devamı

Kasımpaşa’yı aldığı galibiyetten dolayı tebrik eden Ömer Erdoğan, “Daha çok isteyen, doğrular yapan onlardı. Mağlubiyetle beraber bu kadar kötü bir oyun ve mücadele bizi düşündürmeye başladı. Bu maçtan dersler alacağız. Takviye yapmamız gerek. İhtiyaçlarımız var, çok eksiğimiz var. Alternatif anlamında sıkıntılar yaşıyoruz. Ciddi sakatlıklarla beraber sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun üstesinden gelecek tecrübeye sahibiz. Takviyelerle birlikte en yakın zamandaki Galatasaray maçıyla yeniden ayağa kalkacağız” diye konuştu.

“İLK YARIDAKİ GÖRÜNTÜ ÜZÜCÜYDÜ”

Takımda birçok ismin tek idmanla bu maçın kadrosunda yer aldığını söyleyen Erdoğan, “11’de çok fazla seçenek yoktu. Bazı oyuncularımızı maç temposu yakalasınlar diye son 15-20 dakika oyuna alacaktık. Ancak skordan sonra erkene çekmek zorunda kaldık. Risk aldık o konuda. Önümüzdeki maçlarda daha çok eksik kalabilirdik. İlk yarıdaki görüntü üzücüydü. Zaman zaman istediğiniz oyunu sergileyemezsiniz ama mücadele anlamında eksik olursanız bu skorlar kaçınılmaz oluyor. Bizden daha çok isteyen bir rakip vardı ve biz karşılık veremedik” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“BASİT HATALAR YAPIYORUZ”

Basit hatalar sonrasında goller yediklerini ifade eden Ömer Erdoğan, “Bunun sorumlusu doğal olarak benim. Hem analizlerde hem de antrenmanlarda tekrarlarla oyunculara göstermemize rağmen basit hatalar yapıyoruz. Buna çok çabuk cevap vermemiz gerekiyor. Sivasspor maçıyla birlikte başlayan oyunsal anlamda sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah bunu toparlayacak olan yine biziz. 32 puan topladık ama lig bitmedi. Uzun bir süreç var. Buna çare bulmazsak sıkıntılı bir süreç yaşarız” dedi.

“4 YA DA 5 TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ”

Devre arası transfer dönemde 4 ya da 5 ismi kadroya katacaklarını ifade eden Ömer Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Devre arasında transfer kolay olmuyor. 4 ya da 5 oyuncu almayı düşünüyoruz. Resmi imza attığımız bir oyuncu yok ancak prensip anlaşmasına vardığımız isimler var. Onlar da en yakın zamanda aramıza katılınca hem kalitemizi hem rekabeti arttırırlar diye düşünüyorum.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Erdoğan#Hatayaspor#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı