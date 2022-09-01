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Omar'dan Galatasaray'ı şaşkına uğratan istek!

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#Galatasaray#Omar#Dubois
Omardan Galatasarayı şaşkına uğratan istek
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 07:00

Omar, kalan 1 yıllık sözleşmesini feshetmek isteyen Galatasaray yönetiminden bu sezonki alacaklarının tamamı olan 1.4 milyon Euro’yu istedi.

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Galatasaray yönetimi, Omar Elabdellaoui ile masaya oturdu ancak beklemediği bir yanıt aldı...

Sarı kırmızılılar, yeni transfer edilen Leo Dubois ve sezona çok iyi başlayan Sacha Boey’un ardından sağ bekte üçüncü oyuncu durumuna düşen Omar’ın sözleşmesini feshetmek için harekete geçti.

30 yaşındaki futbolcuya bu sezon oynama şansının kalmadığını anlatan yöneticiler, mukaveleyi feshetmek istediklerini bildirdiler. Kontratının bitimine 1 yıl kalan Omar ise bu sezonki ücretinin tamamını yani 1 milyon 400 bin Euro’yu istedi.

HOŞ KARŞILANMADI

2021 yılbaşı gecesi evinde geçirdiği kaza nedeniyle 1 yılı aşkın süre sahalardan uzak kalan Omar’ın tedavisi süresince sözleşmesinde yer alan ücreti ‘oynuyormuş’ gibi ödeyen Galatasaray yönetimi, futbolcunun bu tavrını hoş karşılamadı. Sarı kırmızılılar Omar ve menajeri ile bir kez daha görüşüp anlaşmaya çalışacak.

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#Galatasaray#Omar#Dubois

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