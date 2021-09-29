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Olympique Marsilya Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS'nin kadrosu belli oldu

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Olympique Marsilya Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda GSnin kadrosu belli oldu

Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya takımıyla yapılacak maçın kadrosu belli oldu. Öte yandan müsabakanın tarihi, saati ve yayıncı kanalı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Olympique Marsilya Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Olympique Marsilya Galatasaray maçı pek çok futbolseverin gündeminde yer alıyor. İlk maçında sahasında Lazio'u konuk eden Galatasaray, şimdi ise Fransa'nın köklü ekibi Olympique Marsilya'ya konuk olacak. İşte, Olympique Marsilya Galatasaray maçı hakkında son gelişmeler...

Olympique Marsilya - Galatasaray maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak. Müsabaka, Exxen'de canlı yayınlanacak.

Maçı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak.

GALATASARAY'IN KADROSU

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Velodrome Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma için Fransa'ya gidecek kafilede şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Partick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

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