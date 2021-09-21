Olympique Marsilya-Galatasaray maçı ne zaman? İşte müsabaka tarihi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında geçtiğimiz günlerde sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerek bu etaba galibiyetle başladı. Şimdi ise deplasmandaki Olympique Marsilya maçı merak konusu oldu. İşte, müsabaka tarihi...
Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı kalan müsabakaların fikstürü şöyle:
30 Eylül: (2. Hafta)
Olympique Marsilya-Galatasaray
21 Ekim: (3. Hafta)
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
4 Kasım: (4. Hafta)
Galatasaray-Lokomotiv Moskova
25 Kasım: (5. Hafta)
Galatasaray-Olympique Marsilya
9 Aralık: (6. Hafta)
Lazio-Galatasaray