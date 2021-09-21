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Olympique Marsilya-Galatasaray maçı ne zaman? İşte müsabaka tarihi

#Olympique Marsilya-Galatasaray Maçı#Olympique Marsilya-Galatasaray Maçı Hangi Kanalda
Olympique Marsilya-Galatasaray maçı ne zaman İşte müsabaka tarihi

Olympique Marsilya-Galatasaray maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Avrupa Ligi'nde ilk maçını sahasında kazanan Galatasaray, bu maçtan da galip ayrılarak gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Peki, Olympique Marsilya-Galatasaray maçı ne zaman?,

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında geçtiğimiz günlerde sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerek bu etaba galibiyetle başladı. Şimdi ise deplasmandaki Olympique Marsilya maçı merak konusu oldu. İşte, müsabaka tarihi...

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı kalan müsabakaların fikstürü şöyle:

30 Eylül: (2. Hafta)

Olympique Marsilya-Galatasaray

21 Ekim: (3. Hafta)

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4 Kasım: (4. Hafta)

Galatasaray-Lokomotiv Moskova

25 Kasım: (5. Hafta)

Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta)

Lazio-Galatasaray

 

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