Olympiakos'un yıldızı Chiquinho, Fenerbahçe eşleşmesini anlattı! 'Kulağımda acı hissettim! Gol yiyince panik yapmadık'

Haberin Devamı

6 ay Giresunspor formasıyla Süper Lig’de mücadele eden ve etkileyici oyunuyla dikkat çeken Chiquinho, 13 maçta 4 gol ve 3 asistlik performansa imza attı. Geçtiğimiz ocak ayında Benfica’dan Olympiakos’un yolunu tutan başarılı futbolcu, şimdiye kadar 22 maçta 2 gol ve 2 asistle oynadı. UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 3-2 kazandıkları Fenerbahçe maçında 1 gol atan Chiquinho, Avrupa’nın 3 numaralı kupasında Fiorentina ile final maçı oynayacak olan takımına etkili oyunuyla katkı sağladı. 28 yaşındaki Portekizli orta saha; Giresunspor’daki dönemi, Fenerbahçe karşılaşmaları ve final maçındaki hedefleriyle ilgili düşüncelerini anlattı.

OLYMPIAKOS’UN 28 YAŞINDAKİ ORTA SAHASI CHIQUINHO’NUN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“SÜPER LİG’İN KALİTESİ ÇOK YÜKSEKTİ VE HER KULÜP ÇOK YETENEKLİ OYUNCULARA SAHİPTİ”

Haberin Devamı

2022 yılının devre arasında 6 aylığına Benfica’dan Giresunspor’a transfer olan ve 13 maçta 4 gol, 3 asistlik performansa imza atan Chiquinho, Süper Lig serüveniyle ilgili konuşarak, “Giresunspor'da geçirdiğim günler mutluluk ve neşe dolu günlerdi. O kulüp için oynamak bir zevkti ve orada geçirdiğim altı ay boyunca çok keyif aldım. Türkiye Süper Ligi'nin kalitesi çok yüksekti. Her kulüp çok yetenekli ve büyük oyunculara sahipti. Bana göre her takım herkesi yenebilecek güçteydi. Giresunspor'da oynadığım dönem Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş veya Trabzonspor fark etmeksizin her maçı kazanabileceğimizi hissediyorduk. Onlara karşı eşit oynayabileceğimizi hissediyordum çünkü gerçekten iyi bir takıma sahiptik. Ayrıca Süper Lig çok çekişmeliydi” dedi.

“FENERBAHÇE’YE KARŞI OYNAMAK ÇOK ZORDU AMA ONLARA TEKRAR GOL ATACAĞIMI DÜŞÜNDÜM”

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde temsilcimiz Fenerbahçe ile oynadıkları ilk maçta attığı gole değinen 28 yaşındaki orta saha, “Dürüst olmak gerekirse Fenerbahçe’ye karşı oynayacağımızı öğrendiğim an ilk düşündüğüm şey onlara tekrar gol atmak oldu. Çünkü Giresunspor’da oynadığım dönem Süper Lig’deki ilk maçım Fenerbahçe’ye karşıydı ve onlara gol atmıştım. Fenerbahçe hakkında gerçekten iyi şeyler söylemeyelim çünkü birçok üst düzey oyuncuya sahip güçlü bir takımları vardı. Onlara karşı oynamak çok zordu. Gol atmak her zaman mutluluk verici bir andır, oyunun her anında takımıma yardım etmeyi seviyorum. Tabii ki gol atmayı ve asist yapmayı da seviyorum ama benim için en önemlisi galibiyet ve yarı finale yükselmekti” diye konuştu.

Haberin Devamı

“FENERBAHÇE, 5 DAKİKADA 2 GOL ATINCA PANİK YAPMADIK”

Yunanistan’daki ilk maçta Olympiakos 3-0 öndeyken temsilcimizin 5 dakikada skoru 3-2’ye getirmesiyle ilgili konuşan Portekizli futbolcu, “O an panik yapmadık. Zor bir maç olacağını ilk andan itibaren biliyorduk çünkü Fenerbahçe gerçekten çok iyi bir takımdı. Sakin kaldık ve aynı zihniyette mücadele etmeye devam ettik” ifadelerini kullandı.

“GÜRÜLTÜDEN DOLAYI KULAĞIMDA ACI HİSSETTİM”

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Kadıköy’de penaltı atışları sonucunda galip geldikleri maçla ilgili düşüncelerini aktaran başarılı futbolcu, şöyle devam etti: “İstanbul’da çok güzel bir atmosfer vardı. Fenerbahçe Stadyumu’nda ilk kez oynuyordum ve çok iyiydi. Takım arkadaşlarımı duyamıyordum ve gürültüden dolayı kulağımda acı hissettim. Ama biz o baskıyla ve o tür bir ortamda oynamayı seviyoruz. İlk dakikadan itibaren Fenerbahçe’nin bize baskı yapacağını ve bir an önce gol atmaya çalışacaklarını biliyorduk, öyle de oldu! Ancak golden sonra oyunu iyi kontrol ettiğimizi düşünüyorum ve ayrıca 1-2 gol atma şansı da yakaladık. Maçın sonunda penaltılarla kazandık ve yolumuza devam ettik. Fenerbahçe’de en çok beğendiğim oyuncular Fred ve İrfan Can Kahveci’ydi. Ayrıca Ferdi Kadıoğlu da gerçekten iyi bir oyuncuydu.”

Haberin Devamı

“TEK AMACIMIZ AVRUPA KONFERANS LİGİ KUPASINI KAZANMAK!”

Aston Villa ile oynadıkları yarı final maçına ve 29 Mayıs’ta Fiorentina ile karşılaşacakları final mücadelesine değinen Chiquinho, son olarak şunları söyledi: “Premier Lig takımları her zaman güçlü takımlardır ve Aston Villa da en iyi takımlardan biridir. Bu yıl gerçekten çok güçlüler ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Çok üst düzeyde bir takıma sahipler ama genel olarak her iki maçta da daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Her iki maçta da oyunu biz kontrol ettik. Aston Villa, topa daha fazla sahip olan takımdı ancak çok fazla şans yaratamadılar. Taktiksel açından mükemmel bir oyun oynadık ve kontra ataklarla onları öldürdük. Böylesine güçlü bir takıma karşı üst düzey oyuncularla oynamak çok güzeldi ve bu bize daha fazla itibar kazandırdı. Umarım final maçında ben de oynayabilirim. Tek amacımız Avrupa Konferans Ligi kupasını kazanmak!”

Haberin Devamı