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Olympiakos'tan bir bomba transfer daha! Marcelo ve James Rodriguez'den sonra Bakambu...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Cedric Bakambu#Olympiakos
Olympiakostan bir bomba transfer daha Marcelo ve James Rodriguezden sonra Bakambu...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 17:12

Kadrosuna Marcelo ve James Rodriguez'i katan Olympiakos, bir dönem Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu'yu transfer ettiğini duyurdu.

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Yunanistan devi Olympiakos, Marcelo ve James Rodriguez'in ardından bir bomba transfere daha imza attı. Bir dönem Bursaspor forması giyen, bu yaz transfer döneminde ismi Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile de anılan Cedric Bakambu, Olympiakos'a transfer oldu.

2014/15 sezonunu Bursaspor'da geçiren Bakambu, sezon sonunda 7.5 milyon euro karşılığında Villarreal'e transfer olmuş, 2017/18 sezonu devre arasında da 40 milyon euroya Beijing Guoan'a gitmişti. Fransız futbolcu geçen sezon devre arasında Marsilya'ya imza atmıştı.

31 yaşındaki Bakambu bu sezon Marsilya formasıyla 3 maçta toplam 56 dakika süre alıp 1 asist yaptı.

OMAR DA DÖNÜYOR

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Omar Elabdellaoui'nin de Olympiakos'a dönmesi bekleniyor.

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#Transfer#Cedric Bakambu#Olympiakos

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