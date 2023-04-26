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Canlı skor | Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı

Güncelleme Tarihi:

#Olympiakos#Fenerbahçe Beko#Thy Avrupa Ligi
Canlı skor | Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 10:03

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Play-off çeyrek final serisi ilk maçında normal sezonu lider tamamlayan Olympiakos'a konuk oluyor.

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THY EuroLeague play-off mücadelesinde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Beko, Yunanistan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşıyor.

Maçta dördüncü çeyrek oynanıyor

Olympiakos 70-58 Fenerbahçe Beko

1. periyot sonucu: Olympiakos 19-21 Fenerbahçe Beko

2. çeyrek sonucu: Olympiakos 37-35 Fenerbahçe Beko

3. çeyrek sonucu: Olympiakos 63-51 Fenerbahçe Beko

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Final Four yolundaki bu kritik Olympiakos - Fenerbahçe Beko mücadelesi, S Sport2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de normal sezonu sekizinci bitirirken lider tamamlayan Olympiakos'la eşleşti.

3 galibiyete ulaşan takım adını Final Four’a yazdıracak.

ÇEYREK FİNAL MAÇ TARİHLERİ

26 Nisan Çarşamba / S Sport2 21:45
OlympiakosFenerbahçe Beko

28 Nisan Cuma/ S Sport2 21:30
Olympiakos – Fenerbahçe Beko

3 Mayıs Çarşamba/ S Sport2 20:45
Fenerbahçe Beko - Olympiakos

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#Olympiakos#Fenerbahçe Beko#Thy Avrupa Ligi

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