Canlı skor | Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı

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THY EuroLeague play-off mücadelesinde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Beko, Yunanistan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşıyor.
Maçta dördüncü çeyrek oynanıyor
Olympiakos 70-58 Fenerbahçe Beko
1. periyot sonucu: Olympiakos 19-21 Fenerbahçe Beko
2. çeyrek sonucu: Olympiakos 37-35 Fenerbahçe Beko
3. çeyrek sonucu: Olympiakos 63-51 Fenerbahçe Beko
OLYMPİAKOS FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Final Four yolundaki bu kritik Olympiakos - Fenerbahçe Beko mücadelesi, S Sport2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de normal sezonu sekizinci bitirirken lider tamamlayan Olympiakos'la eşleşti.
3 galibiyete ulaşan takım adını Final Four’a yazdıracak.
ÇEYREK FİNAL MAÇ TARİHLERİ
26 Nisan Çarşamba / S Sport2 21:45
Olympiakos – Fenerbahçe Beko
28 Nisan Cuma/ S Sport2 21:30
Olympiakos – Fenerbahçe Beko
3 Mayıs Çarşamba/ S Sport2 20:45
Fenerbahçe Beko - Olympiakos