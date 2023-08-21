Olmadı, yapamadık

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Herhangi bir Hırvat oyuncudan daha iyi fiziğe sahip tek bir oyuncumuzun olmadığı gerçeği ortada iken bu maçı ancak mucize olursa kazanabilirdik. Olmadı... Çünkü bilet almazsan piyango vurmaz. ‘Yapmayalım’ diye uyardığımız bütün hataları yaptık. ‘Sıfır savunmayla final kazanılmaz’ dedik; savunmada eksi bakiye verdik. Zorluk yaşamadan finale kadar gelen Zubac-Saric-Hezonja üçlüsünü görece zengin rotasyonumuzla hırpalamalıydık. Yapamadık.... Ellerini kollarını sallaya sallaya dolaştılar potamızın altında.

TELAŞLI OYNAYINCA ÇOK HATA YAPTIK

Alperen, Ömer Faruk, Sertaç, Ercan, Yiğitcan, Sadık gibi yetenek zengini ve bol alternatifli uzun rotasyonuna sahip olma avantajına sahiptik. Kullanamadık...

Saric’in savunmayı adeta yararak çembere gidişleriyle skoru zorlayarak başladı 19 fark yediğimiz ilk yarıda Hırvatlar. Bir an evvel maçı yakalamak telaşımızdan hücumda hatalar yaptık. Zorlama ve erken üçlüklerimiz karavana gittiği halde atmaya ısrar ettik.

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71 YILLIK HASRETiMiZ YiNE BiTMEDi

Adam değişmeli alan savunmalarına karşı hiçbir hazırlığımız olmadığından bocaladık. İkinci yarı başındaki gidişatı değiştirme atağımızda ellerimiz ısındı. Furkan farkı eritmeye başlayınca bütün takım peşinden geldi. Alperen-Ömer Faruk ikilisi etki gösterdi fakat az kullandık. Hayret bir şekilde kenardan kimse ‘demir dövmeyi bırakın topu içeri indirin’ demediğinden, atıp atıp kaçırarak gecenin kaybedeni olduk. 71 yıllık olimpiyat hasretini gene dindiremedik.