Oliver Kahn: "Kane üst düzey ama Bayern, Mbappe ve Haaland'ı da düşünmeli..."

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Bayern Münih efsanesi ve son olarak kulğpte CEO olarak görev yapan Oliver Kahn, Sport Bild'e önümüzdeki transfer dönemleri için açıklamalarda bulundu.

Oliver Kahn şunları söyledi;

“Bayern, Harry Kane'i transfer edebilir ama Erling Haaland'ı düşünmeli. Bayern ayrıca Kylian Mbappe'yi de düşünmeli. Bu düşünce önemli çünkü kulüp bu noktaya böyle ulaştı. Tabii ki mesele sadece böyle oyuncularla ilgili değil ama zirvede kalmak istiyorsanız bu süper yıldızların diğer karakterlerle ve genç oyuncularla birlikte olması gerekiyor. Karışım çok önemli.”

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MBAPPE'Yİ ALMAK KOLAY DEĞİL

Daha önce Almanya'da Borussia Dortmund'da forma giyen Haaland, şu anda Premier Lig ve son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City'de forma giyiyor. Mbappe'nin ise bu yaz Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e serbest oyuncu olarak ayrılması bekleniyor; bu da onun birkaç yıl boyunca tekrar transfer edilebilecek bir oyuncu olamayabileceği anlamına geliyor.

OLIVER KAHN: "KANE ÜST SEVİYEDE BİR OYUNCU"

Kahn, aynı zamanda kulübün mevcut santrforu Harry Kane hakkında; “Harry Kane kesinlikle birkaç yıl daha bu seviyede oynayabilir. Bu başlangıca ulaşması sürpriz olmadı. Kendisi üst seviyede tecrübeli bir oyuncu” sözlerini sarf etti.

Bu sezon Almanya'da istikrarsız performans sergileyen Bayern Münih'in santrforu olan Harry Kane, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Alman devine 95 milyon euro karşılığında imza atmıştı.

İlk sezonunu tamamlamak üzere olan İngiliz santrfor, 44 karşılaşmada 44 kez rakip fileleri havalandırırken 8'de asist üretti.