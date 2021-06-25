Olimpiyatlar ne zaman? İşte 2020 Tokyo Olimpiyatlarında son durum!

Pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına 1 ay kalırken, şu ana kadar takım sporlarındaki isimler dahil 17 branşta toplam 89 milli sporcu kota almayı başardı. İşte, Tokyo Olimpiyatları hakkında son bilgiler...

Japonya'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi son bir aya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde giriliyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük spor organizasyonu için geri sayım başladı.

Şu ana kadar alınan 89 kota içinde kadın sporcuların fazlalığı dikkati çekti. Alınan 89 kotanın 45'ini kadın milli sporcular elde etti.