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Olimpiu Morutan kimdir nereli kaç yaşında? Olimpiu Morutan'ın oynadığı takımlar ve mevkisi
Olimpiu Morutan, transfer gündeminde yer almasıyla birlikte merak edilen isim olmaya başladı. Romanya Milli Takımı'nda U19 ve U21 formalarını terleten Olimpiu Morutan, futbola yine kendi ülkesinde başladı. Gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Olimpiu Morutan, Türkiye'de de transferin öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Peki, Olimpiu Morutan kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Olimpiu Morutan, 25 Nisan 1999 tarihinde Romanya'nın Cluj kentinde dünyaya geldi. Futbola Universitatea Cluj alt yapısında başlayan Morutan, 2016 yılında aynı ligin takımı olan Botosani kulübüne transfer oldu. 2018 yılında ise 700 bin Euro bedelle FCSB takımının kadrosuna katıldı.
Sol ayağına hakim olan 1,73 boyundaki Olimpiu Morutan, on numara mevkisinde forma giyiyor.