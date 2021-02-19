Olimpiu Morutan kimdir nereli kaç yaşında? Olimpiu Morutan'ın oynadığı takımlar ve mevkisi

Olimpiu Morutan, 25 Nisan 1999 tarihinde Romanya'nın Cluj kentinde dünyaya geldi. Futbola Universitatea Cluj alt yapısında başlayan Morutan, 2016 yılında aynı ligin takımı olan Botosani kulübüne transfer oldu. 2018 yılında ise 700 bin Euro bedelle FCSB takımının kadrosuna katıldı.

Sol ayağına hakim olan 1,73 boyundaki Olimpiu Morutan, on numara mevkisinde forma giyiyor.