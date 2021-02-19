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GeriSpor Olimpiu Morutan kimdir nereli kaç yaşında? Olimpiu Morutan'ın oynadığı takımlar ve mevkisi
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Spor Arena
Haber Giriş: 19.02.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

Olimpiu Morutan kimdir nereli kaç yaşında? Olimpiu Morutan'ın oynadığı takımlar ve mevkisi

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Olimpiu Morutan kimdir nereli kaç yaşında? Olimpiu Morutan'ın oynadığı takımlar ve mevkisi
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Olimpiu Morutan, transfer gündeminde yer almasıyla birlikte merak edilen isim olmaya başladı. Romanya Milli Takımı'nda U19 ve U21 formalarını terleten Olimpiu Morutan, futbola yine kendi ülkesinde başladı. Gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Olimpiu Morutan, Türkiye'de de transferin öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Peki, Olimpiu Morutan kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Olimpiu Morutan, 25 Nisan 1999 tarihinde Romanya'nın Cluj kentinde dünyaya geldi. Futbola Universitatea Cluj alt yapısında başlayan Morutan, 2016 yılında aynı ligin takımı olan Botosani kulübüne transfer oldu. 2018 yılında ise 700 bin Euro bedelle FCSB takımının kadrosuna katıldı. 

Sol ayağına hakim olan 1,73 boyundaki Olimpiu Morutan, on numara mevkisinde forma giyiyor.

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