Olimpiu Morutan iddiası: Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ettiler

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Galatasaray'ın 3 milyon euro bonservis bedeliyle Ankaragücü'ne gönderdiği Olimpiu Morutan için eski kulübü FCSB harekete geçti.

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre FCSB, Olimpiu Morutan konusunda Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti. Haberde Morutan'ın sözleşmesindeki ŞampiyonlarLigi maddesinden ötürü 1 milyon euro bonus hak edişi olduğunu ifade eden FCSB, Galatasaray'ın bu bedeli ödemeyi reddetmesi gerekçesiyle konuyu FIFA'ya taşıdığı belirtildi.

Galatasaray'ın söz konusu bedeli ödememe gerekçesi olarak Morutan'ın Ankaragücü'ne transferinin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmadan önce gerçekleşmesini gösterdi.

Olimpiu Morutan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Zalgiris maçlarında toplam 29 dakika süre almıştı.