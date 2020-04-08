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GeriFutbol Ole Gunnar Solskjaer: 'Evde oyuncu izliyorum'
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 17:04,Son Güncelleme:/

Ole Gunnar Solskjaer: 'Evde oyuncu izliyorum'

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Ole Gunnar Solskjaer: 'Evde oyuncu izliyorum'
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kaldığı bu dönemde yeni futbolcular izlediğini söyledi.

İngiliz Sky Sports'a açıklamalar yapan Norveçli teknik adam, "Her şeyde en iyi olmak istiyoruz. Şu anda oyuncu ve planları tartışmak için zamanımız var, bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbolun tekrar normale döneceğini söyleyen Solskjaer, buna hazır olmak zorunda olduklarını belirtti.

Solskjaer, normal yaşama geçildiğinde Manchester United'ın ekonomik olarak istediğini yapacak durumda olduğuna inandığını söyledi.

 

Ole Gunnar Solskjaer: Evde oyuncu izliyorum

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