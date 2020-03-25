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Futbol
DHA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 10:26,Son Güncelleme:/

Olcay Şahan: Büyüklerimizden uzak duralım

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Olcay Şahan: Büyüklerimizden uzak duralım
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Yukatel Denizlispor forması giyen Olcay Şahan, vatandaşlarımızı corona virüsü salgınına karşı uyardı.

Yukatel Denizlispor forması giyen Olcay Şahan, koronavirüs için evde kal mesajı verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını evde bireysel olarak sürdürdüğünü belirten Şahan, DHA’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Ülke olarak zor günler geçiyoruz. Bunun da üstesinden geleceğimizden hiç şüphemiz yok. Şu an evdeyim ve çalışmalarımı evde sürdürüyorum. Büyüklerimizden uzak duralım, gerekirse küselim ama birbirimizi koruyalım. Bu nedenle evde kal."

Olcay Şahan: Büyüklerimizden uzak duralım

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