Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Katil de holigan da değilim

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Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Göztepe ve Altay arasında, geçen yıl 27 Kasım’da oynanan olaylı derbide, Altay tribünlerinden atılan işaret fişeği ile Göztepeli taraftar Mehmet Çakır yaralandı. Bu sırada Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan Mehmet Nihat Aydın da korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e vurdu. Çıkan olaylar nedeniyle maç, tatil edildi. Derbi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Nihat Aydın ile Altay tribünlerinde yer alan Furkan Ersanlı, D.D., K.E., E.Y., H.Ç., M.E.K., A.G., H.K., M.Y., S.H., Ç.K., E.E., A.B., Ş.P., Ö.U., Ü.T., T.G., G.A.A ve E.K., tutuklandı. U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaleci Ozan Evrim Özenç’e korner direğiyle saldıran Mehmet Nihat Aydın hakkında, İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olaylar nedeniyle her iki takımı da hükmen mağlup saydı.



TEK TUTUKLU SANIK KALDI



Soruşturmanın ardından diğer şüpheliler hakkında da İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, savcı, Furkan Ersanlı’nın tribünde planlı ve kararlı şekilde, işaret fişeğini binlerce kişinin bulunduğu Göztepe tribünlerine doğru hedef gözetip, ateşleyerek ’kasten öldürmeye teşebbüs’, ’tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak’, ’genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarını işlediğinin altını çizdi. Ersanlı, için bu suçlardan 23 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı; Ç.K., E.E., K.E., E.Y., D.D., H.Ç., M.E.K., S.H., A.B., A.G., H.K., Ö.U., Ş.P., Ü.T., T.G., G.A.A., E.K, M.Y., F.E., N.A.D., Y.A. ve F.Ö.’nün de ’kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım’dan cezalandırılmalarını talep etti. Öte yandan sanıkların ’tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak’, ’tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak’ ve ’genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından cezalandırılmaları istendi. Geride kalan süreçte Furkan Ersanlı hariç tüm sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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