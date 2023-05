Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Katil de holigan da değilim

Haberin Devamı

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Göztepe ve Altay arasında, geçen yıl 27 Kasım’da oynanan olaylı derbide, Altay tribünlerinden atılan işaret fişeği ile Göztepeli taraftar Mehmet Çakır yaralandı. Bu sırada Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan Mehmet Nihat Aydın da korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e vurdu. Çıkan olaylar nedeniyle maç, tatil edildi. Derbi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Nihat Aydın ile Altay tribünlerinde yer alan Furkan Ersanlı, D.D., K.E., E.Y., H.Ç., M.E.K., A.G., H.K., M.Y., S.H., Ç.K., E.E., A.B., Ş.P., Ö.U., Ü.T., T.G., G.A.A ve E.K., tutuklandı. U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaleci Ozan Evrim Özenç’e korner direğiyle saldıran Mehmet Nihat Aydın hakkında, İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olaylar nedeniyle her iki takımı da hükmen mağlup saydı.



TEK TUTUKLU SANIK KALDI



Soruşturmanın ardından diğer şüpheliler hakkında da İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, savcı, Furkan Ersanlı’nın tribünde planlı ve kararlı şekilde, işaret fişeğini binlerce kişinin bulunduğu Göztepe tribünlerine doğru hedef gözetip, ateşleyerek ’kasten öldürmeye teşebbüs’, ’tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak’, ’genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarını işlediğinin altını çizdi. Ersanlı, için bu suçlardan 23 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı; Ç.K., E.E., K.E., E.Y., D.D., H.Ç., M.E.K., S.H., A.B., A.G., H.K., Ö.U., Ş.P., Ü.T., T.G., G.A.A., E.K, M.Y., F.E., N.A.D., Y.A. ve F.Ö.’nün de ’kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım’dan cezalandırılmalarını talep etti. Öte yandan sanıkların ’tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak’, ’tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak’ ve ’genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından cezalandırılmaları istendi. Geride kalan süreçte Furkan Ersanlı hariç tüm sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ersanlı’nın yanı sıra tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı. Duruşmada ilk olarak geçen celsede dinlenmeyen iki tutuksuz sanığa söz verildi. Maçta güvenlik görevlisi olarak da görev yapan H.Ç., "Altay taraftarıyım. Maçtan bir gün önce toplanıp tesislere ziyarete gittik. Sonrasında maçta kullanmak için meşale, sis ve torpil aldık ve A.G.’ye teslim ettik.Maç günü ise güvenlik görevlisi olarak Göztepe tribünü kale arkasında görev yaptım. Olaylar patlayınca gece 00.00’a kadar statta kaldım. Ertesi gün de polisler beni aldı. Stada hiçbir şey sokmadım, atmadım, dağıtmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.Sanık E.K de ifadesinde, "Hiç kimseyi tanımıyorum. Hepsini cezaevinde tanıdım. Maça da olaylar olduktan sonra girebildim. Münferit olarak maça gittim ve hiçbir şeyden haberim yok" ifadelerini kullandı.Sanıkların ardından tanık M.G.’ye söz verildi. Maç günü deplasman tribünü girişinde görev yaptığını belirten M.G., "Altay taraftarlarının giriş yapacağı turnikelerde görevliydim. Çok geciktiler. Bu kadar gecikme sık rastlanmış bir durum değildir. Saat 19.00’a doğru geldiler. Geç geldiklerinden ötürü hepsi burunlarından soluyordu. Çok gergindiler. Taşkınlık ve kargaşa çıkarmaya başladılar. Maç neredeyse başlayacaktı ve bizim sayımız da yetersizdi. Spor şubeden rütbeli bir polis gelip taraftarın bir kısmını tahliye kapısından alacaklarını, bize de hızlıca arama yapmamızı söylediler. Ardından pankartlı kişi geldi. Pankarta bakılıp bakılmadığını, üst aranmasının yapılıp yapmadığını sordum. O, ’Kaç kere aranacağız?’ dedi. Bunun üzerine emin olmak için komiser yardımcısına sormak istedim. Ama bu kişi kargaşadan yararlanıp, ortadan kayboldu" dedi.Tanığın ardından söz alan tutuklu sanık Furkan Ersanlı , polis ekiplerince üzerinin arandığını savundu. Ersanlı, "İzin almadan geçmedim. ’Aramam yapıldı’ dediğim için güvenlik görevlisi bana izin verdi. Polisler zaten üzerimi aramıştı. Güvenlik görevlisinin bana ’Geçebilirsin’ dediği güvenlik kameralarında da var. Bu olaydan ötürü çok üzüldüm. Katil de holigan da değilim. Sadece Altay’ı seven bir taraftarım. İzmir derbisini izlemek için oradaydım. 3 otobüsten farklı olana binsem bu olay yaşanmayacaktı. Fişeğin gittiği tribünde Göztepeli arkadaşlarım da var. Böyle bir amacım olsaydı arkadaşlarımın olduğu tribüne atmazdım. Meşale olduğunu sandığım için yaptım. Bu olaydan ötürü çok üzgünüm. Tamamen bir kaza yaşandı. Mehmet Bey’den bir kez daha özür dilerim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.Savunmaların ardından mahkeme heyeti, ara karar açıkladı. Sanık Ersanlı’nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verip, duruşmayı 12 Temmuz’a erteledi.