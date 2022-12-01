Olaylı derbide işaret fişeğini atan şüphelinin stada giriş görüntüleri ortaya çıktı

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Geçen pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe taraftarı Mehmet Çakır ve Altay kalecisi Evrim Ozan'ın yaralandığı Göztepe- Altay karşılaşmasında çıkan olayların ardından yürütülen soruşturmada Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın'ın yanı sıra işaret fişeğini ateşleyen Furkan Ersanlı, Dinçer Demir, Kahraman Erdemir, Efe Yeşilova, Hüseyin Çelikdemir, Muhammet Emre Karaca, Anıl Güvercin, Hakan Keçiyatağı, Mert Yiyit, Serkan Holar, Çağdaş Kurt, Egehan Eygi, Anıl Bayır, Şakir Perçin, Özgür Uçak, Ümit Taş, Turgay Gülmez, Gökçen Atacan Aksoy ve Eren Karaca tutuklanarak cezaevine gönderildi. U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ELİNDE PANKARTLA GİRMİŞ



Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından sulh ceza mahkemesine yazılan sevk yazısında Ersanlı'nın, otobüse gizlenen işaret fişeğini otobüsten alarak üzerine gizlediği belirtildi.

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Ersanlı'nın, deplasman seyirci girişinde taraftarların bir anda turnikelerin hücum etmesini fırsat bildiği, fişeği de elindeki pankarta sakladığı, kendisini aramak isteyen güvenliği iterek stada giriş yaptığının altı çizildi. Ersanlı'nın Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na girerken görüntüleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntüde kapüşonlu olan Ersanlı'nın elinde katlanmış bir pankart olduğu ve ellerinin de pankartın içinde kaldığı için görünmediği yer aldı. Görüntülerin devamında ise sanığın güvenlik görevlisiyle bir şeyler konuştuktan sonra içeri girdiği görüldü.

PFDK CEZALARI AÇIKLADI

PFDK, Göztepe-Altay maçında yaşananlardan dolayı Göztepe'ye 4 maç, Altay'a ise 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

İşte PFDK'nın açıklaması;

GÖZTEPE A.Ş.'nin, 27.11.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN 219, KUZEY TRİBÜN 207 nolı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- ALTAY Kulübünün, 27.11.2022 tarihinde oynanan Göztepe A.Ş.-ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Altay Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 209-210 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,