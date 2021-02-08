Okulda dalga geçiliyordu, tarihin en iyisi oldu; Tom Brady

Spor Arena - Barlas Ateşli | NFL'de şampiyonun belirlendiği ve bu yıl 55'incisi düzenlenen Super Bowl'da Tom Brady'nin forma giydiği Tampa Bay Buccaneers ile normal sezonun en iyi hücum takımı olan son şampiyon Kansas City Chiefs kozlarını paylaştı.

Florida eyaletinin Tampa kentindeki Raymond James Stadı'nda oynanan final maçının ilk çeyreğini 7-3 önde tamamlayan Tampa Bay Buccaneers, giderek ağırlığını koyduğu maçta ilk yarıyı 21-6 galip noktaladı.

18 YIL SONRA BRADY İLE GELEN ŞAMPİYONLUK

İkinci yarının başında skoru 21-9'a getirerek geri dönüş için ümitlenen Kansas City Chiefs, Tampa Bay Buccaneers'in oyuna ağırlığını koymasıyla 28-9 geri düşmekten kurtulamadı ve sahadan 31-9 mağlup ayrılarak unvanını koruyamadı.

Sezon başında 43 yaşındaki oyun kurucu Tom Brady'i kadrosuna katarak şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Tampa Bay Buccaneers, bu sonuçla birlikte tam 18 yıl sonra zafere ulaştı.

BELKİ DE SON FİNALİNDE VELIAHTINA YENİLMEDİ

Kansas City Chiefs oyun kurucusu Patrick Mahomes, kendisinden 18 yaş büyük rakibi Tom Brady karşısında belki de kariyerinin en özel maçına çıktı. NFL'in geleceği ve Tom Brady'nin veliahtı olarak gösterilen 25 yaşındaki Mahomes, devir-teslim töreni niteliği taşıyabilecek bu müsabakada selefini deviremedi.

Patrick Mahomes bu sabaha karşı sahadan zaferle ayrılsa muhtemelen son Super Bowl finalini oynayan Tom Brady'yi alt etmiş olacak ve hem kendi kariyerinde hem de NFL tarihinde epik bir sayfanın altına imza atarak tartışmasız bir şekilde 'en iyi tacını' devralacaktı.

Ancak 29’da 21 isabet, 201 yard ve üç touchdown pası ile kendisinden 18 yaş genç rakibine taş çıkartan Tom Brady, emekli olana kadar bu ligin en iyisi olacağını gösterdi.

EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIMDAN DAHA ÇOK ŞAMPİYONLUĞU VAR

20 yıl formasını giydiği New England Patriots ile 2020 yılının Mart ayında yollarını ayıran Tom Brady, yeni takımı Tampa Bay Buccaneers'ı önce Super Bowl'a taşıdı ardından şampiyonluğa ulaştırdı. Böylece kendisine ait rekoru da geçmeyi başardı...

Kariyerinde 10 kez Super Bowl oynayan deneyimli oyun kurucu, sahadan tam tamına 7 kez şampiyonlukla ayrıldı. Bu rakam, NFL'deki tüm takımlardan daha fazla şampiyonluk yaşadığı anlamına geliyor...

Yaşadığı 7 şampiyonluğa 5 de Super Bowl MVP'si unvanı sığdıran Tom Brady'nin ardından NFL'de en fazla şampiyonluk yaşayan organizasyon eski takımı New England Patriots'tan başkası değil... Ve bu şampiyonluğun tamamında Tom Brady'nin imzası var...

NFL'DE EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN TAKIMLAR

New England Patriots: 6

Pittsburgh Steelers: 6

Dallas Cowboys: 5

San Francisco 49ers: 5

Green Bay Packers: 4

New York Giants: 4

Denver Broncos: 3

Washington: 3

Raiders: 3

Miami Dolphins: 2

Indianapolis Colts: 2

KC Chiefs: 2

Baltimore Ravens: 2

Tampa Bay Buccaneers: 2

ABLALARININ GÖLGESİNDE LİSE YILLARI

Katolik İrlanda kökenli bir ailede yetişen Tom Brady, lise yıllarında sporda ablaları kadar yetenekli değildi. Softball oynayan ablaları yerel gazetelerin manşetlerini süslerken, Brady ise okulda "Maureen’in Erkek Kardeşi" olarak biliniyordu. Bu duruma içten içe bozulan Tom Brady, artık ablalarının, "Brady'nin Ablaları" olarak anılmasını istiyordu.

Lisede birinci sınıfta okulun futbol takımında tutunamayan Tom Brady, beyzbolda ise ışık veriyordu. Montreal Expos tarafından okul takımında izlenen ve hatta draft edilen Brady, gönlü futbolda olduğu için beyzbol üzerinden bir kariyer planı çizmedi kendisine.

Lise ikinci sınıfta koçunun kendisinde eksik gördüğü yerleri geliştirmek için özel antrenörlerden eğitim aldı ve kısa zamanda okul takımının yıldızı oldu. USC'ye seçilemedi ancak babasının hazırlattığı tanıtım kasediyle Michigan Üniversitesi'nde burs buldu.

İDOLÜ JOE MONTANA

Michigan'a yedinci oyun kurucu olarak girmesi sebebiyle ilk iki yıl süre alamadı. Bu durumu aşabilmek adına özel bir spor psikoloğundan yardım aldı. Çünkü pes etmek istemiyordu ve henüz 4 yaşındayken belgeselini izlediği Joe Montana'nın izinden gitmek istiyordu.

Sabırla sırasını bekleyen Tom Brady sonunda forma savaşı için Drew Henson ile başbaşa kaldı. Henson, takımın gözbebeği ve koç Lloyd Carr'ın ilk tercihiydi. Babası bu rekabetten çekindiği için oğlunun daha rahat forma şansı bulabileceği bir üniversiteye kaydını aldırmak istedi. Ancak Tom Brady daha o yaşta bunu buna karşı çıktı, savaşmalıydı.

Daha üniversitedeki en büyük rakibini saf dışı bırakamadan nasıl efsane Joe Montana'nın yerine geçebilirdi ki? Tom Brady inadı ve çalışkanlığıyla okul takımında öyle bir seviyeye çıktı ki yıllar sonra koçu Lloyd Carr onun için "çalıştırdığım en iyi futbol oyuncusuydu." diye anlatacaktı.

"KISA, YAVAŞ, CILIZ, KOLU DA GÜÇLÜ DEĞİL"

Artık emeklerinin karşılığını almak için geri sayıma geçmişti Tom Brady. Ancak yine önünde bir engel vardı... NFL Oyuncu İzleme ve Tanıtım kampında iyi bir izlenim bırakamamıştı. Hakkında verilen raporda, "kısa/yavaş/cılız, kolu da güçlü değil." yazıyordu. Ama yine de draft edildi... İşte orada yeni bir hikaye başladı...

199. SIRADAN DRAFT EDİLDİ, TARİHİN EN İYİSİ OLDU

Bu sabaha karşı kazandığı son yüzükle birlikte gelmiş geçmiş en iyi oyun kurucu tartışmalarını noktalayan Tom Brady'nin kariyerinin ilk yıllarının bugünlere kıyasla pek de parlak olmadığını yukarıda anlatmıştık. Gelelim draft hikayesine...

Bugün NFL'deki takımlardan dahi fazla şampiyonluğu olan Tom Brady, 2000 yılında 7 tur üzerinden gerçekleştirilen draftta New England Patriots tarafından 6 turda, 199. sıradan seçildi.

TOM BRADY'DEN ÖNCE SEÇİLEN OYUN KURUCULAR ŞU AN NE YAPIYOR?

Gerek fiziği, gerekse yeteneği o zamanlarda soru işareti olan Tom Brady, o dönem NFL takımlarının pek dikkatini çekmemişti. Tom Brady'den önce seçilen Chad Pennington, Giovanni Carmazzi, Chris Redman, Tee Martin, Marc Bulger ve Spergon Wynn'den ise beklentiler yüksekti. Ancak işler onlar için de beklenenden farklı oldu.

Jets ve Dolphins'de 11 sezon geçiren Chad Pennington, Tom Brady'den önce seçilen oyun kurucular arasında en parlak kariyere sahip. Toplamda 51 milyon dolar kazanan Pennington, 2018 yılında liseye koç olarak döndü.

49ers tarafından 3. turda 65. sıradan seçilen Giovanni Carmazzi, iki yıl boyunca antrenman takımına mahkum oldu ve hiçbir NFL maçında süre alamadı. Bir süre Kanada'da oynadıktan sonra mütevazı bir hayata yönelen Carmazzi, ESPN'e verdiği bir röportajda tarımla ilgilendiğini açıklamıştı. Şimdilerde televizyonsuz evinde 5 keçisiyle birlikte yaşıyor.

The Ravens tarafından 3. turda 75. sıradan seçilen Chris Redman ise Ravens ve Falcons kariyerleri boyunca toplamda 14.3 milyon dolar kazandı. Yalnızca 12 maçta ilk tercih oldu daha sonra ise televizyonculuk kariyerine yelken açtı.

Tennessee tarafından 5. turda 163. sıradan seçilen Tee Martin de kariyeri istediği gibi şekillenmeyen bir başka oyuncu kurucu. Martin, NFL kariyerinde yalnızca 3 maça çıkabildi ve daha sonra USC Trojans'ın hücum koçu oldu.

Saints tarafından 6. turda 168. sıradan seçilen Marc Bulger, ilk yılında beklenen patlamayı yapamasa da 8 yıl boyunca takımda tutunmayı başardı ve 54.5 milyon dolarlık bir servet elde etti. Bulger daha sonra şansını NHL'de denedi...

Tom Brady'den önce draft edilen son oyun kurucu ise Spergon Wynn olmuştu. Wynn, The Browns tarafından 6. turda 183. sıradan seçilmişti. NFL'de geçirdiği 3 sezonda yalnızca 3 kez ilk kez tercih olarak maça başlayan Wynn, bugünlerde enerji sektörüne yatırım yapıyor ve Houston'da bir şirketi bulunuyor.

PEKİ TOM BRADY SEÇİLDİKTEN SONRA NE OLDU?

Kendisinden önce seçilen oyun kurucular birer birer hayal kırıklığı yaratırken, Tom Brady'nin önünde yine zorlu yol vardı. İlk senesinde Drew Bledsoe'den formayı alamadı. Ancak ikinci senesinde şans Brady'den yana oldu, Drew Bledsoe sakatlandı...

Drew Bledsoe'nin sakatlığında takımının ana oyun kurucusu olan Tom Brady, sezonun geri kalanında çok iyi oynamasa da sergilediği performans formayı Drew Bledsoe'ye geri vermemeye yetmişti.

KARİYERİNİN KIRILMA MAÇI

Tom Brady'nin kariyerinin kırılma maçı aynı zamanda ilk play-off mücadelesi olan Oakland Raiders müsabakasıydı. Üçüncü çeyreğin bitimine iki dakika kala New England Patriots 13-3 gerideydi ancak Brady dördüncü çeyreğin başında yaptığı touchdown ile skoru 13-10'a getirmeyi başardı.

Skor 13-10, maçın bitmesine 1 dakika 50 saniye vardı. Top Tom Brady'nin elindeydi. Kariyerinin en kritik pasını atmak için hazırlanırken rakibin efsane savunmacısı Charles Woodson tarafından düşürüldü. Skor 13-10 Raiders lehine iken top da onlara geçmişti. New England Patriots'un molası da yoktu... Belki de Brady'nin kariyeri bu fumble ile bitmişti?

TUCK RULE NEDİR?

Ancak NFL kural kitabının az bilinen kurallarından olan Tuck Rule, belki de amerikan futbolu tarihinin seyrini değiştirdi. Bu kurala göre; bir oyun kurucunun, pas atmak için topu vücudundan uzaklaştırdığı andan kolunu ya da topu tekrar vücuduna geri getirdiği ana kadar geçen süre pas atma eyleminin devamı olarak kabul edilir.

KURAL 2013 YILINDA KALDIRILDI

Ve Tom Brady'nin pozisyonu tam olarak bu şekilde gerçekleşmişti. Charles Woodson'ın müdahalesi Brady'nin hanesine fumble yerine başarısız olarak yazıldı. Top Patriots'a geri verildi. Patriots yeni hücumda 13 yard ilerlemeyi başardı ve bir field goal ile maçı önce uzatmaya götürdü. Uzatmada da bir field gol ile maçı 16-13 kazandılar. Patriots bu maçtan sonraki iki maçını da kazanarak 2002'de şampiyonluğa uzandı.

Tom Brady'nin kariyerinin kırılma anı olan ve yıllarca tartışılan Tuck Rule, 2013 yılında yürürlükten kaldırıldı.

Sonrası mı? Kimsenin yüzüne bakmadığı dönemde kendisini draft eden New England Patriots ile 6 şampiyonluk, yıllardır şampiyon olmayan Tampa Bay Buccaneers ile 18 yıl sonra gelen yüzük, toplamda 7 şampiyonluk, 10 Super Bowl, 5 Super Bowl MVP ödülü ve sayısız kişisel rekor...



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