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Okan Buruklu Galatasaray’dan en iyi sezon açılışı

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#Galatasaray#Okan Burukl#Süper Lig
Okan Buruklu Galatasaray’dan en iyi sezon açılışı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 07:00

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 3 sezonda birçok rekora imza atan Galatasaray dün Antalyaspor deplasmanında oynanan karşılaşmanın ardından kulüp tarihinde bir başarıyı daha tekrarladı.

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Bu sezon ilk 9 haftada 8. galibiyetini dün akşam elde eden ve 1 kez beraberliği bulunan sarı kırmızılı takım puanının 25’e yükseltti. Galatasaray lig tarihinde bundan önce iki sezonda bu başarılı startı gerçekleştirmiş, 2005-06 ve 2023-24 sezonlarında da ilk 9 maçta 25 puana ulaşmıştı.

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BURUK’LU GALATASARAY’DAN MUHTEŞEM iSTATiSTiKLER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımı son iki sezonda şampiyonluğa taşırken, muhteşem istatistiklere imza attı. Cimbom’un başında 109 maça çıkan Buruk 82 kez galibiyet sevinci yaşadı. 12 maç berabere sonuçlanırken, Buruk yönetimindeki Galatasaray 15 de yenilgi aldı.

Sarı kırmızılı takım bu süreçte rakip kalelere toplam 254 gol gönderdi, kalesinde ise 107 gol gördü. 

G.Saray’da toplam 2.37 puan ortalaması tutturan Okan Buruk, yüzde 75.2’lik bir galibiyet yüzdesi yakaladı.

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9 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlikle toplanan 25 puan 2005-06 ve 2023-24 ile birlikte en iyi 3 sezon başlangıcından birisi oldu

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#Galatasaray#Okan Burukl#Süper Lig

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