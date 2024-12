Okan Buruk: Stadımızı gören Galatasaray’a gelmek istiyor

Haberin Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray Üniversitesi’nde söyleşiye katıldı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü, bu sezon neredeyse tüm maçlarda tamamen dolan RAMS Park’ın transferde önemli rol oynadığını belirtirken bu durumu “Bizim stadımızda oynayan futbolcularla bazen transfer görüşmesi yapıyoruz. Görüştüğümüz oyuncular bize ‘Bu statta oynamayı çok istiyorum’ diyorlar” sözleriyle ifade etti.

SOSYAL MEDYA DOĞRU YÖNETİLMELİ

Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu da sosyal medyanın takım üzerindeki etkisi ile ilgili olarak “Oyuncular sosyal medyayı çok takip ediyor, onlar da sizin gibi birer genç. Zaman zaman kötü ve hakaret içeren paylaşımlar oyuncuları çok etkiliyor” derken, araya giren Okan Buruk “Oyuncular sosyal medyadaki paylaşımlarından ceza alabiliyor, orayı doğru yönetmek gerekiyor” diyerek görüş belirtti. Hatipoğlu da “O cezalar sadece bize geliyor hocam” diyerek uygulanan çifte standarda tepki gösterdi.

EVLADIMIZI DAHA ÇOK ELEŞTİRİYORUZ

Okan Buruk söyleşinin ilerleyen bölümlerinde İtalya’da İtalyan oyuncunun korunduğunun altını çizerken “Önce İtalyan oyuncu vardır sonra diğer oyuncu. Basın her ülkeye göre değişiyor. Spor medyasının her sene geliştiğini, yeni yüzler ortaya çıktığını düşünüyorum. Buna sahip çıkmalıyız” dedi. Sarı kırmızılı idareci İbrahim Hatipoğlu ise “Hayatın her alanında kendi evladımızı çok daha rahat eleştirebiliyoruz, yabancı olunca ister istemez hoşgörü sınırını yukarıya çekiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.