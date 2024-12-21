Victor Osimhen için Galatasaray'a dev rakip: Görüşme gerçekleşti

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Fransız devi Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için harekete geçti.

RMC Sport'un haberine göre; Paris Saint-Germain Victor Osimhen'i devre arasında kadrosuna katmak istiyor.

Sezon başında Teknik Direktör Luis Enrique'nin istemediği Victor Osimhen için PSG'nin tekrardan harekete geçtiği belirtildi.

Parisli yöneticilerin transfer için Osimhen ile görüştü ve Nijeryalı yıldızın Türkiye'de mutlu olsa da PSG'nin ilgisinden de memnun kaldığı öne sürüldü.

Paris Saint-Germain'in transfer için Napoli ve Galatasaray'ı ikna etmesi gerektiği de hatırlatıldı.

Teknik Direktör Luis Enrique'nin Victor Osimhen transferine onay verip vermeyeceğinin belli olmadığı kaydedildi.