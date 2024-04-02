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Okan Buruk, Galatasaray-Hatayspor maçında rekor kırdı! İstanbul'da 33 maç...

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Okan Buruk, Galatasaray-Hatayspor maçında rekor kırdı İstanbulda 33 maç...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 22:47

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'u 1-0 mağlup ederken Okan Buruk, iç sahada üst üste 19 galibiyet alarak kulüp tarihinin rekorunu kırdı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor galibiyetiyle Süper Lig’de iç sahada üst üste 19. maçını kazandı ve Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu'yu geçerek rekorun yeni sahibi oldu.

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Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Hatayspor ile karşılaştı.

Sahadan 1-0’lık skorla galip ayrılan Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk bir rekora imza attı. Buruk, bu sonuçla Mircea Lucescu döneminde Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasındaki 18 maçlık galibiyet serisini geride bıraktı ve rekorun yeni sahibi oldu.

Galatasaray, Süper Lig’de 2022-2023 sezonun son 3 haftası, bu sezonda da 16 müsabakada rakiplerine puan vermedi.

SAHASINDA 33 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sahasında on olarak 2022-2023 sezonunda Giresunspor’a 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 33 lig mücadelesinde 31 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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Galatasaray bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 16 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

Okan Buruk, Galatasaray-Hatayspor maçında rekor kırdı İstanbulda 33 maç...

19 MAÇLIK SERİ

Ligdeki son yenilgisini ilk yarıda deplasmanda Hatayspor’a karşı alan Galatasaray, sahasındaki Hatay maçıyla yenilmezlik serisini 19 müsabakaya çıkardı. Okan Buruk'un öğrencileri son 12 karşılaşmadan da sahadan 3 puanla ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar ligde bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor’u mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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