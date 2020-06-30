Oğulcan Çağlayan kimdir nereli kaç yaşında? Oğulcan Çağlayan hangi takımlarda oynadı?
Oğulcan Çağlayan, son günlerde transfer gündeminde yer alması nedeniyle pek çok futbolseverin araştırdığı isim olmaya başladı. Kariyeri boyunca pek çok takımda oynayan Oğulcan Çağlayan, 1. Lig ve Süper Lig takımlarında forma giydi. Peki, Oğulcan Çağlayan kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Oğulcan Çağlayan'ın oynadığı takımlar ve hakkında merak edilenler
Oğulcan Çağlayan Süper Lig takımlarının radarında yer almaya devam ediyor. Sözleşmesi 26 Haziran 2020 tarihinde sona eren Oğulcan Çağlayan, sonraki takımına bonservisi elinde bir şekilde karar verecek. Peki, Peki, Oğulcan Çağlayan kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Oğulcan Çağlayan'ın oynadığı takımlar hakkında bazı bilgiler
OĞULCAN ÇAĞLAYAN KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?
Oğulcan Çağlayan, 22 Mart 1996 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Futbola Bahçelerüstüspor'da başlayan Oğulcan Çağlayan, sırasıyla Ankaraspor, Bursa Merinosspor, Bursaspor alt yapılarında oynadı.
2014 yılında Gaziantepspor'a transfer olan Oğulcan Çağlayan, ertesi yıl Kayseri Erciyesspor kadrosuna katıldı. Oğulcan Çağlayan'ın kariyeri, Kayseri Erciyesspor ve Gaziantep FK'nın ardından Çaykur Rizespor'a taşındı.
Çaykur Rizespor ile bir sezondur sahaya çıkan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi, 26 Haziran 2020 tarihinde sona erdi.
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