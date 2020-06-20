MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriOGM Ormanspor'da Kadir Bayram'a yeni sözleşme
GeriBasketbol OGM Ormanspor'da Kadir Bayram'a yeni sözleşme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 20.06.2020 - 14:42,Son Güncelleme:

OGM Ormanspor'da Kadir Bayram'a yeni sözleşme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
OGM Ormanspor'da Kadir Bayram'a yeni sözleşme
Abone Olgoogle-news

OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı, 23 yaşındaki oyuncu Kadir Bayram ile yeni sözleşme imzaladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, transfer çalışmalarına devam edildiği belirtilerek, "Geçtiğimiz sezon takımımızda yer alan Kadir Bayram ile yeni sezonda da beraberiz. OGM Ormanspor ailesine tekrar hoş geldin Kadir" ifadelerine yer verildi.

OGM Ormansporda Kadir Bayrama yeni sözleşme

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle