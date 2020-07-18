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Basketbol
AA
Haber Giriş: 18.07.2020 - 14:31,Son Güncelleme:

OGM Ormanspor, Dwight Hardy ve Erol Can Çinko'yu kadrosuna kattı

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OGM Ormanspor, Dwight Hardy ve Erol Can Çinko'yu kadrosuna kattı
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OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı, Dwight Hardy ve Erol Can Çinko'yu transfer etti.

Başkent ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Hardy ve Erol Can Çinko'yu kadrosuna kattığını duyurdu.


Son olarak Bahçeşehir Koleji adına mücadele eden 33 yaşındaki ABD'li Hardy, Türkiye'de Trabzonspor ve Galatasaray formalarını da giymişti.

1990 doğumlu Erol Can Çinko ise son olarak Gaziantep Basketbol'da görev yaptı.

OGM Ormanspor, Dwight Hardy ve Erol Can Çinkoyu kadrosuna kattı

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