OGM Ormanspor 84-89 Nika Syktyvkar

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası 10-7 OGM Ormanspor'un üstünlüğüyle geçildi. İki takımın yüzdeli atışlarla oynadığı ilk periyotu 25-24 konuk takım önde tamamladı.
İkinci periyota iyi başlayan Nika Syktyvkar, mücadelenin 15. dakikası 40-31 üstün tamamladı. Etkili oyununu sürdüren Rus ekibi soyunma odasına 50-39 önde gitti.
Üçüncü periyota katı savunma yaparak başlayan OGM Ormanspor, 11 sayı farktan (39-50) gelerek periyotun bitimine 2 dakika kala 11 sayı fark attı: 63-52. Etkili oyununu sürdüren başkent ekibi üçüncü periyotu 71-57 üstün tamamladı.
Final periyoduna iyi başlayan ve katı savunmayla 14 sayı farkı eriten Rus ekibi maçı 89-84 kazandı.
Başkent temsilcisi gruptaki ilk yenilgisini alırken, Rus takımı ise gruptaki ilk galibiyetini elde etti.
Salon: Sait Zarifoğlu
Hakemler: Suzana Vujicic (Karadağ), Dumitru Stasiev (Moldova), Ewa Matuszewska (Polonya)
OGM Ormanspor: Robinson 21, Gökşen Fitik 5, Sevgi Uzun 13, McCowan 23, Lucet 16, Meltem Avcı 3, Damla Gezgin 3, Nazlı Gökdemir
Nika Syktyvkar: Cherepanova 20, Musina 8, Goldyreva 19, Psareva 16, Harris 12, Marchenkova 2, Coulibaly 10, Kozhukhar 2
1. Periyot: 24-25
Devre: 39-50
3. Periyot: 71-57