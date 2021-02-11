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Basketbol
AA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 20:14 | Son Güncelleme:

OGM Ormanspor 81-82 Empera Halı Gaziantep Basketbol

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OGM Ormanspor 81-82 Empera Halı Gaziantep Basketbol
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ING Basketbol Süper Ligi 21. hafta karşılaşmasında Empera Halı Gaziantep Basketbol, OGM Ormanspor'u deplasmanda 82-81 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Altuğ Köserli, Alper Özgök

OGM Ormanspor: Holloway 22, Hagins 10, Erol Can Çinko 4, Cevher Özer 12, Kloof, Kikanovic 13, Efe Ergi Tırpancı 4, Kidd 5, Mert Alemdar, Kadir Bayram
11

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Lemar 10, Kelly 10, Jaiteh 17, Simpson 8, Can Uğur Öğüt 20, Alp Karahan, İsmail Cem Ulusoy 11, Orhan Aydın Hacıyeva 2, Muhammed Doğan Şenli 4

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