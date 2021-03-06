OGM Ormanspor 77-76 TOFAŞ
ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta karşılaşmasında OGM Ormanspor, TOFAŞ'ı sahasında 77-76 yendi.
Salon: Mamak Belediyesi
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Kerem Baki, Duhan Köyiçi
OGM Ormanspor: Holloway 12, Hagins 7, Kikanovic 7, Erol Can Çinko 9, Kloof 8, Efe Ergi Tırpancı 7, Mert Alemdar, Kadir Bayram 6, Payne 9, Cevher Özer
12
TOFAŞ: Purcell 19, Zubcic 7, Berkan Durmaz 13, Phillip 6, Muhsin Yaşar 5, Berk İbrahim Uğurlu 5, Alihan Demir 11, Simmons 10, Mert Konuk
1. Periyot: 22-24
Devre: 50-48
3. Periyot: 62-66