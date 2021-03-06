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Basketbol
AA
Haber Giriş: 06.03.2021 - 18:39 | Son Güncelleme:

OGM Ormanspor 77-76 TOFAŞ

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OGM Ormanspor 77-76 TOFAŞ

ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta karşılaşmasında OGM Ormanspor, TOFAŞ'ı sahasında 77-76 yendi.

Salon: Mamak Belediyesi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Kerem Baki, Duhan Köyiçi

OGM Ormanspor: Holloway 12, Hagins 7, Kikanovic 7, Erol Can Çinko 9, Kloof 8, Efe Ergi Tırpancı 7, Mert Alemdar, Kadir Bayram 6, Payne 9, Cevher Özer
12

TOFAŞ: Purcell 19, Zubcic 7, Berkan Durmaz 13, Phillip 6, Muhsin Yaşar 5, Berk İbrahim Uğurlu 5, Alihan Demir 11, Simmons 10, Mert Konuk

1. Periyot: 22-24

Devre: 50-48

3. Periyot: 62-66

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