Ogenyi Onazi: "Simone Inzaghi Trabzonspor'a gitmemem için bana yalvardı"

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İtalya Serie A ekibi Lazio forması giydikten sonra 2016 yılında Trabzonspor’un yolunu tutan Ogenyi Onazi, bordo-mavili ekipte 3,5 yıl oynadı. Trabzonspor’da toplam 79 maça çıkan ve takımına 7 gol, 4 asistlik performansla katkı sağlayan Onazi, özellikle Trabzonspor’daki son döneminde aşil tendonundan yaşadığı sakatlıktan dolayı istediği performansı gösteremedi. Denizlispor’da oynadıktan sonra Türkiye kariyerini sonlandıran 31 yaşındaki Nijeryalı, farklı takımlarda mücadele ettikten sonra sezon başında İtalya Serie D takımı Avezzano’nun yolunu tuttu. 51 kez Nijerya Milli Takımı’nın formasını giyen tecrübeli ön libero, Lazio’dan Trabzonspor’a transferi başta olmak üzere Süper Lig’deki futbol, Ünal Karaman, Abdullah Avcı, Paul Onuachu ve gelecek hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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31 YAŞINDAKİ NİJERYALI FUTBOLCU OGENYİ ONAZİ’NİN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

“CHELSEA’YE İMZA ATACAKTIM, MENAJERİM İTALYA’YA GİTMEMİZE KARAR VERDİ”

Genç yaşlarımda neredeyse Chelsea’ye imza atıyordum ama reşit değildik ve oynayamıyorduk. 18 yaşına kadar beklemek zorundaydık. Çok fazla süreç vardı. Bu yüzden menajerim o dönem İtalya'ya gitmemize karar vermişti. Böylece Lazio’nun ikinci takımdan başlayabilir ve daha sonra gelişince A takıma yükselebilirdik.

“SİMONE INZAGHİ, TRABZONSPOR’A GİTMEMEM İÇİN BANA YALVARDI”

Lazio’daki dönemimde beraber çalıştığım teknik direktör Simone Inzaghi, bir teknik direktör olarak her gün, her saniye bir motivasyon kaynağıydı. Çok fazla pozitif enerjisi vardı. Inzaghi, Trabzonspor'a gitmemem için bana yalvardı. Bana daha fazla sözleşme ve daha fazla para vermesi için başkanla konuşacağını söyledi. Inzaghi’ye, 6 yıldır burada olduğumu ve başka bir tecrübe edinmek istediğimi dürüstçe söyledim. Bu konuda memnun olmadı ve bana, ‘Eğer ayrılmaya karar verdiysen seni durduramam.’ dedi. Ama Simone Inzaghi ile hala iletişim halindeyiz.

“TRABZONSPOR’DAN ÖNCE BENİ BEŞİKTAŞ TRANSFER ETMEK İSTEDİ”

Trabzonspor'a transferim biraz karmaşıktı. Çünkü ilk başta beni transfer etmek için Beşiktaş teklifte bulunmuştu. Kulüpler arasında transfer konusunda nasıl bir ilişki olduğunu bilmiyordum ama daha sonra Trabzonspor geldi. Benimle konuştuklarında Trabzonspor'un teklifini kabul etmeye karar verdim. Çünkü Trabzonspor'un o zamanki başkanı Muharrem Usta, bizzat İtalya'ya gelmişti ve Trabzonspor’un daha ciddi olduğunu ve gerçekten gelmemi istediklerini hissettim. Ben de bu seçeneği kabul ettim ve bu seçeneği kabul ettiğim için hiç pişman olmadım. Trabzonspor’daki tek pişmanlığım sakatlandığımda bile takımı ön planda tutmamdı. Sakatlandığımda kendime bakabilirdim ama teknik direktörümüz her şekilde oynamamı istedi. Çünkü şampiyon olmak istiyorduk. Ama benim için sorun değil, her şey yolunda.

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“KEŞKE ABDULLAH AVCI’NIN YÖNETİMİNDE DE OYNASAYDIM”

Trabzonspor’da beraber çalıştığım teknik direktörler Ersun Yanal, Rıza Çalımbay, Ünal Karaman ve Hüseyin Cimşir benim için harika antrenörlerdi ama içlerinde en farklı teknik direktör olarak Ünal Karaman’ı tercih ederim. Trabzonspor’a geldiğimde kulüp içinde bahsetmek istemediğim bazı ufak tefek sorunlar vardı. Futbolcuların oyuna konsantrasyon olmaları için saha dışındaki şeylerin halledilmesi gerekir. Ama Ünal Karaman geldiğinde fantastik bir sezon geçirmiştik. Bu arada Trabzonspor’un şimdiki teknik direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor'da oynadığım dönemde hayran olduğum teknik direktörlerden biriydi. Abdullah Avcı, o zamanlar teknik direktör olarak Başakşehir’de görev yapıyordu. Onun oyun tarzını seviyorum, keşke onun yönetiminde de oynasaydım. Ama bakalım gelecek ne getirecek.

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“TRABZONSPOR’DA 1 MAÇ KAYBETTİĞİMİZDE ADETA BU BİZİM SONUMUZ GİBİ OLUYORDU”

Türk futbolu, çok fazla kaliteye ve niteliğe sahipti. Benim için Türk futbolundaki itici güç taraftarlardır. Takım fark etmeksizin tüm kulüplerdeki taraftarlar, oyuncularına hem saygı duyuyorlar hem de oyuncuları performanslarının en iyisi için zorluyorlardı. Trabzonspor'da oynadığım dönem 1 maç kaybettiğimizde adeta bu bizim sonumuz gibi oluyordu. Bu yüzden her zaman kulüp için savaşıyorduk. Trabzonspor için burada bahsetmeyeceğim çok şey yaptım ama taraftarlar sahada daha fazlasını yapmamı sağlıyordu. Benim için Galatasaray taraftarları ve atmosferi de etkileyiciydi ama Trabzonspor taraftarlarını hala seviyorum.

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“BİR GÜN GERİ GELİP TEKRAR TRABZONSPOR’DA OYNAMAK İSTİYORUM”

Süper Ligi takip ediyorum, mümkün olduğunca tüm maçları izliyorum ve birçok yıldızın Türkiye Ligi’nde olduğunu biliyorum. Paul Onuachu’nun, Trabzonspor'da iyi işler yapacağını ve baskıyla başa çıkabileceğini biliyordum. Futbolcu olarak bu baskıyı kaldırdığınızda iyi iş çıkarmaya devam edersiniz. Şu anda Süper Lig, çok hızlı bir şekilde büyüyor ve bir gün geri dönüp Trabzonspor’da tekrar oynamak istiyorum. İstanbul takımlarında çok fazla yıldız var ama kimin şampiyon olacağını kesin olarak söylemek komik olur. Çünkü futbol bu, beklenmedik şeyler olabilir. En iyi takımın ligi kazanmasını diliyorum. Süper Lig’den henüz bir teklif gelmedi ama geleceğim açık, bakalım nasıl olacak.

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