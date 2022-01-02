Ofspor'da eğlenceli borç atışması

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TFF 3. Lig 3. Grup’ta yer alan Ofspor’da ödeme zorluklarından dolayı futbolcular yönetime gönderme yapan bir video yayımladı. Aynı zamanda 1977 yapımı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin benzer sahnesine de göndermede bulunan futbolcular ‘Fesupanallah’ şarkısının sözlerini değiştirerek, “Arkası gelmez ödemelerin bıktık illallah. Bize de bir gün peşinat yatar, yatar inşallah. Böyle gelmiş böyle gidecek korkarım valla. Yok mu çaresi Başkan, fesupanallah” diyerek seslerini duyurmaya çalıştı.

‘ÖDEYECEĞiZ OĞLUM!’

Kulübün resmi hesabı futbolcuların göndermesini de paylaşıp Peaky Blinders dizisindeki bir sahneye alt yazı ekleyip cevap verdi. Futbolculara, “Kimsenin lanet parası Ofsporum’da kalmadı. Niye kalsın ki? Sözlerimizi tuttuk. Paralar ödenecek. Ödeyeceğiz oğlum. Siz benim evlatlarımsınız” mesajı verildi. Kulüp Başkanı Olcay Saral ayrıca sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Borç Ofluyum diyen herkesindir! Elinde imkan olup da el vermekten imtina edenlere gelsin video” ifadelerini kullandı.