Ödül töreninde çok konuşulan fotoğraf! İcardi, Teoman, Burak Özçivit...

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Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu'nun bu yıl on üçüncüsünü düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri, sahiplerini bulurken; öğrenciler tarafından farklı kategorilerde seçilen "yılın enleri" açıklandı.

En iyi takım ödülünü Galatasaray alırken, sarı-kırmızılı takımın oyuncularından Mauro Icardi en iyi futbolcu, teknik direktör Okan Buruk ise en iyi antrenör ödülünün sahibi oldu.

En iyi bireysel sporcunun milli cimnastikçi Adem Asil seçildiği törende, milli halterci Cansu Bektaş en iyi çıkış yapan sporcu, milli basketbolcu Alperen Şengün en iyi basketbolcu, milli voleybolcu Melissa Vargas ise en iyi voleybolcu ödülüne layık görüldü.

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SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN KARE: "ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ"



Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin; Taro Emir Tekin, Selahattin Paşalı, Burak Özçivit ve Teoman'ın birlikte yer aldığı fotoğraf gündem oldu.

Galatasaray taraftarının sevgilisi Icardi bu kez bir ödül törenindeki görüntüsüyle gündem oldu. Taro Emir Tekin, Selahattin Paşalı, Burak Özçivit, Teoman ve Mauro Icardi GQ Dergisi'nin ödül töreninde bir araya geldi.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan fotoğraf için "Şampiyonlar Ligi gibi" yorumları yapıldı.

"ICARDI'Yİ BEN İKNA ETTİM"



Galatasaraylı Mauro Icardi’nin eşi ve menajeri Wanda Nara, Arjantinli futbolcu ile evliliği ve sarı kırmızılı kulübe transferi ile ilgili bilinmeyenleri İtalyan Rai1 Televizyonu’na anlattı.

Mauro Icardi’yi Galatasaray’a transfer olmaya kendisinin ikna ettiğini belirten Nara, “İstanbul’u daha önceden biliyordum, Mauro yokken çocuklarla birlikte tatile gitmiştim. Mauro’yu İstanbul’a taşınmaya ikna ettim” dedi. Wanda Nara, Mauro Icardi ile ilişkisi için de şunları söyledi:

O ZAMANLAR ÇOK GENÇTi

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“Mauro o zamanlar çok gençti. Benim zaten bir ailem vardı. Boşandıktan sonra aramızda bir ilişki başladı. Benimle bir ilişki yaşamak istiyorsa bunun ciddi olması gerektiğini anladı ve o zaman benimle bir aile kurmak istediğini söyledi. İlişkimiz başladıktan beş ay sonra evlendik.”

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'ni kazananlar isimler şöyle oldu:

Yılın en iyi takımı: Galatasaray

Yılın en iyi bireysel sporcusu: Adem Asil (Milli cimnastikçi)

Yılın en iyi antrenörü: Okan Buruk (Galatasaray)

Yılın en iyi futbolcusu: Mauro Icardi (Galatasaray)

Yılın en iyi basketbolcusu: Alperen Şengün (Milli basketbolcu)

Yılın en iyi voleybolcusu: Melissa Vargas (Milli voleybolcu)

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Yılın en iyi çıkış yapan takımı: Adana Demirspor

Yılın en iyi çıkış yapan sporcusu: Cansu Bektaş (Milli halterci)

Yılın en iyi spor yöneticisi: Mehmet Akif Üstündağ (Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı)

Yılın en iyi spor programı: Voleybol Ülkesi (Emre Yazıcıol-Neslihan Demir)

Yılın en iyi spor yorumcusu: İnan Özdemir

Özel başarı ödülü: A Milli Kadın Voleybol Takımı

Yaşam boyu başarı ödülü: Eda Erdem

Boğaziçi spor elçisi ödülü: Can Küçükosmanoğlu

En iyi Boğaziçi takımı ödülü: Boğaziçi Üniversitesi Kürek Takımı