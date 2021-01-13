NVIDIA, GeForce RTX 3060 ekran kartını tanıttı

NVIDIA’nın 60 sınıfı ekran kartları geleneksel olarak Steam'deki oyuncuların favori oyun kartları olmuş ve GTX 1060’ın, 2016 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana GPU oyun listelerinin zirvesindeki pozisyonu istikrarlı bir şekilde korumuştur. Bugün GeForce oyuncularının yaklaşık yüzde 90'ı GTX sınıfı bir GPU’ya sahip.

NVIDIA Küresel GeForce Pazarlama Başkan Yardımcısı Matt Wuebbling “Oyun sektöründeki standartları hızla yeniden tanımlayan ışın izleme teknolojisi durdurulamaz bir şekilde gelişiyor. Ampere mimarisiyle birlikte NVIDIA şimdiye kadarki en hızlı satış rekorunu kırdı ve bu sayede RTX 3060, RTX 30 serisi teknolojisini dünyanın her yerinden milyonlarca oyuncuyla bir araya getirmeyi başardı” şeklinde konuştu.

Yepyeni oyunlarla birlikte sinematik grafikler ve gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi sayesinde daha büyük dünyaların kapıları aralanırken bu oyunlar sadece RTX destekli platformlarda oynanabilecek. GeForce RTX 3060, GTX 1060'ın iki katı raster performansına ve 10 katı ışın izleme teknolojisi performansına sahip. Bu sayede Cyberpunk 2077 ve Fortnite gibi son teknoloji oyunlar saniyede 60 karede RTX teknolojisiyle müthiş bir performans artışının yakalandığı güçlü bir oyun PC platformunun temeli oluşturacak.

RTX 3060 şu özelliklere sahip:

13 gölgelendirici-TFLOP

Işın izleme desteği için 25 RT-TFLOP

NVIDIA DLSS desteğine güç sağlamak için 101 tensör-TFLOP (Derin Öğrenme Süper Örnekleme)

192 bit bellek arayüzü

12 GB GDDR6 bellek

Yeniden boyutlanabilir BAR, RTX 3060 ile başlayarak tüm GeForce RTX 30 serisinde desteklenecek. Uyumlu bir ana kartla birleştirildiğinde bu gelişmiş PCI Express teknolojisi, tüm GPU belleğine aynı anda CPU tarafından erişilmesine olanak tanıyarak birçok oyunda performans artışını sağlıyor.

Tüm RTX 30 Serisi ekran kartları gibi, RTX 3060 da GeForce oyun yeniliklerinin üçlü teknolojisini destekliyor: Performansı ve görüntü kalitesini artıran NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex ve NVIDIA Broadcast. Gerçek zamanlı ışın izleme desteğiyle birlikte bu teknolojiler, dünyanın dört bir yanındaki oyunlara ve oyunculara benzersiz performans artışı sağlıyor ve GeForce oyun platformunun temelini oluşturuyor.

NVIDIA DLSS: Oyuncuların Favori Yapay Zeka Hediyesi

Yapay zeka, oyun içi fizik ve animasyon simülasyonu, gerçek zamanlı renderlama ve yapay zeka destekli yayın özellikleriyle oyunlarda devrim yaratacak potansiyele sahip. Tensör çekirdekleri olarak adlandırılan GeForce RTX ekran kartlarında özel yapay zeka işlemcilerle çalışan NVIDIA DLSS, net oyun görüntüleri üretirken kare hızlarını artırarak oyuncuların ışın izleme ayarlarını en üst düzeye çıkarma ve çözünürlüklerini artırmak için gereken performansı sağlıyor. DLSS desteği, şu an 25’ten fazla oyunda halihazırda mevcut ve her ay daha da fazlası eklenecek.

NVIDIA Reflex ve Yayıncılık: Üstün Oyun Performansı

NVIDIA Reflex teknolojisi, sistem gecikmesini veya giriş gecikmesini (input lag) azaltıp oyunları daha duyarlı hale getirir ve çok oyunculu oyunlardaki rekabetçiliği artırarak oyunculara büyük bir avantaj sağlar. NVIDIA Broadcast ise kullanıcıların sohbetlerde, Skype görüşmelerinde ve video konferanslarında rahatlıkla uygulanabilecek sanal arka planlar, hareket yakalama ve gelişmiş gürültü giderme teknolojisinin de dahil olduğu bir ses ve video yapay zeka geliştirme paketidir.

Gelişmiş GeForce Experience Özellikleri

Tüm NVIDIA GeForce ekran kartları oyun ayarlarını optimize etmek, oyunu kaydetmek ve yüklemek, oyun yayını yapmak, ekran görüntüleri almak ve Game Ready® Sürücülerini indirmek ve yüklemek için on milyonlarca oyuncu tarafından kullanılan bir araç olan GeForce Experience' den yararlanabilirler. Sistemin en son özellikler ise şunları içeriyor:

Tek tıklamayla otomatik GPU ayarı: GeForce Experience artık gelişmiş bir tarama algoritması kullanarak otomatik olarak overclock profilleri oluşturabilen GPU ayarını destekliyor.

Geliştirilmiş oyun içi izleme katmanı: GeForce Experience’ın halihazırdaki sağlam oyun içi arayüzünü artık NVIDIA Reflex Latency Analyzer istatistikleri de dahil olmak üzere performans istatistikleri, sıcaklıklar ve gecikme ölçümleri ekleniyor.