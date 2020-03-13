Nürnberg'de corona virüsü depremi! Frey...

Spor Arena Dış Haberler | Dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 5 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsü salgını spor dünyasını da derinden sarsmaya devam ediyor.

Corona virüsününün sıçradığı son takım Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg oldu. Kulüp, teknik heyet ve futbolcular üzerinde yapılan kontroller neticesinde en az 1 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüp ayrıca diğer testlerin sonucunun henüz netlik kazanmadığını duyurdu.

Fenerbahçeli Frey forma giyiyor

Fenerbahçe'den kiralık giden Michael Frey'in de forma giydiği Alman temsilcisi, yetkililerle iletişime geçildiğini ve gerekli önlemlerin vakit kaybedilmeden alındığı ifade etti.